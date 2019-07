Stiri pe aceeasi tema

- "Varujan Vosganian este unul dintre cei care este nemultumit de modul in care decurg raporturile in cadrul coalitiei. Sunt foarte multi colegi nemultumiti. Sunt foarte multi care au venit azi si au spus ca trebuie sa ne gandim si la varianta iesirii de la guvernare, in conditiile in care aceste raporturi…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri ca partidul pe care il conduce nu va vota rectificarea bugetara, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va avea o discutie cu ALDE pe aceasta tema.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca mai mulți colegi sunt nemulțumiți de raporturile din coaliția de guvernare, precizand ca in cazul in care Viorica Dancila nu va avea o discuție cu ALDE despre rectificarea bugetara, partidul pe care il conduce nu o va vota.

- „Sunt foarte mulți colegi nemulțumiți de raporturile din coaliție. I-am spus și doamnei Dancila. Cred ca a luat nota ca trebuie coaliția sa funcționeze diferit. Urmeaza rectificarea bugetara. Facem parte dintr-o coaliție, aștept ca doamna premier sa ne invite la o discuție despre rectificarea bugetara,…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus miercuri, dupa ce a fost validat candidat la prezidentiale, ca partidul pe care il conduce este nemultumit de functionarea coalitiei de guvernare.„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte…

- "Noi avem maine o reuniune. E aproape sigur ca vom desemna pe Calin Popescu-Tariceanu candidatul nostru la Presedintia Romaniei, asa cum rezulta din sondaje si din intelegerile pe care, prealabil, le-am facut cu PSD. Calin Popescu-Tariceanu e singurul care poate coagula voturi din mai multe partide,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a comentat miercuri, la Adevarul, OUG pregatit de Guvern pentru referendum.„Nu schimba legea refrendumului, la fiecare referendum a existat inainte o OUG. Nu e vorba de modificarea legii referendumului, e mult mai simplu. Me confruntam mereu cu o…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca recomandarea formatiunii sale este "sa nu se voteze" la referendumul din 26 mai pe tema justitiei, pentru "a nu-i face jocul" sefului statului, Klaus Iohannis, potrivit Agerpres. "Fiecare, pâna la…