Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis duminica un mesaj de condoleante la moartea diplomatului Mihnea Constantinescu, in care a afirmat ca fostul ambasador a fost "un om care intruneste definitia profesionalismului si a bunului-simt deopotriva".



"Cu mare tristete am aflat ca s-a stins din viata Mihnea Constantinescu. Am pierdut azi nu doar un fost colaborator, ci si un apropiat prieten. Am avut onoarea de a lucra, de a impartasi ganduri si opinii impreuna. A fost un om care intruneste definitia profesionalismului si a bunului-simt deopotriva, avand o contributie…