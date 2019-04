Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Romania si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face apel la liberali, intr-o scrisoare deschisa transmisa duminica, sa il convinga pe presedintele Klaus Iohannis sa semneze revocarea din functie a procurorului general Augustin Lazar, ca forma de respect fata de cei care au murit…

- "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi. El si-a motivat absenta…

- La o zi dupa ce președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca este pregatit sa candideze la alegerile prezidențiale din partea Puterii, și președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnaliștilor...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa semneze decretul de revocare pentru Augustin Lazar de urgența. Tariceanu ii transmite lui Iohannis ca in cazul in care nu are nimic de ascuns in relația cu Augustin Lazar, atunci trebuie sa-l revoce.”Am…

- "I-am cerut presedintelui, domnule, te declari tot timpul ca esti anticomunist, pai atunci cel mai natural gest ar fi sa-l revoci pe acest procuror care a fost unealta regimului comunist. Daca nu-l revoci, atunci inseamna ca esti complice cu el. Eu nu vreau sa ne ducem sa stam la o discutie cu cineva…

- Societatea Timișoara i-a oferit, aseara, lui Tudorel Toader premiul ”Secera și ciocanul”, pentru ”excelența in perversitate instituționala”. De-a lungul celor 27 de ediții ale Premiilor Societații Timișoara, distincția a mai fost primita de Ion Iliescu, Bogdan Olteanu, Calin Popescu Tariceanu si…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, lanseaza un atac dur la adresa președintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pe care il considera ”pierdut iremediabil in mocirla” și il catalogheaza drept ”baiat de mingi” al lui Liviu Dragnea.Citește și: SURSE - Negocieri INCINSE intre Liviu Dragnea și Calin…