Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii și este de The post Tariceanu, mesaj intern despre ieșirea de la guvernare și parteneriatul cu Pro Romania (Surse presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .