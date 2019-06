Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Tintean a declarat ca trebuie semnate protocoale de colaborare cu PSD in fiecare judet pana in luna septembrie, in caz contrar existand posibilitatea ca liberal-democratii sa se retraga de la guvernare. Tintean a spus ca a ridicat aceasta chestiune la o intalnire cu presedintele ALDE, Calin…

- "Reprezentanții ALDE Cluj și-au exprimat dorința de a susține un viitor președinte capabil sa ii uneasca pe romani, un președinte cu adevarat european, care sa faca fața noilor provocari și presiuni internaționale și situației interne, din ce in ce mai inflamate. ALDE Cluj considera ca Romania…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, dupa întâlnirea cu Iohannis, ca ALDE nu a fost împotriva referendumului, ci împotriva suprapunerii acestuia cu alegerile europarlamentare.

- Calin Popescu Tariceanu a tinut sa transmita un mesaj pentru cei 2,5 milioane de romani care au fost la vot pe 26 mai, insa nu au votat si la referendum sau au votat "NU". Liderul ALDE vorbeste despre problemele care exista in continuare in justitie."La referendum au votat impotriva un milion…

- Calin Popescu Tariceanu transmite un mesaj surprinzator de campanie, in limba engleza. Liderul ALDE se adreseaza viitorilor conducatori ai Uniunii Europene si face apel la gasirea unei solutii pentru ramanea Marii Britanii in UE. Tariceanu solicita si renuntarea la planurile unei Europe cu doua viteze.CITEȘTE…

- „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu!” iși incepe președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, un lung mesaj postat joi pe Facebook, prilejuit de vestea trista, care, spune el, „ne-a innegurat chiar perioada sarbatorii Pascale”: moartea designer-ului vestimentar intr-un tragic accident rutier.…

- Liderul ALDE a vorbit, in cadrul interviului despre potentialul urias al relatiei SUA - Romania dar neexploatat suficient la acest moment. "Noi nu avem intalniri oficiale la nivel de Guvern decat extrem de diluate, cum dadeam exemplul ministrului Energiei sau al doamnei Ana Birchall care a…