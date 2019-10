Tăriceanu, mesaj dur pentru Dăncilă: "Nerozia de care a dat dovadă s-a întors împotriva ei" "Aceasta incercare a esuat. Nu numai ca a esuat, dar in final s-a intors impotriva initiatorilor incercarii de destructurare ALDE, pentru ca Dancila cu mintea ei si cu ajutorul consilierilor a procedat in asa maniera incat a reusit sa ne ostilizeze la maxim, in conditiile in care, cand ne-am spus la revedere pe 26 august, am convenit sa ramana intre noi o relatie civilizata. (...) Rezultatul a fost o ostilizare totala si o ambitionare a tuturor colegilor nostri parlamentari de a vedea cu orice chip cazut Guvernul Dancila si am reusit. Poate sa ne multumeasca doamna Dancila pentru ca nerozia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

