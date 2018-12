Stiri pe aceeasi tema

- Asociația “Forumul Judecatorilor din Romania”, Asociația ”Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” reacționeaza dupa ce in spațiul public s-a vehiculat iminenta adoptare a unei Ordonanțe de urgența a Guvernului pentru amnistierea/grațierea unor pedepse.In…

- Conform unui comunicat al Senatului, Tariceanu va avea intrevederi cu Andrzej Duda, presedintele Republicii Polone, Stanislaw Karczewski, maresalul Senatului Republicii Polone, Marek Kuchcinski, maresalul Seimului Republicii Polone (Camera Deputatilor), Jacek Czaputowicz, ministrul afacerilor externe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se afla, in perioada 6-8 decembrie, intr-o vizita oficiala in Republica Polona, la invitatia omologului sau, Stanislaw Karczewski, maresalul Senatului Republicii Polone. Conform unui comunicat al Senatului, Tariceanu va avea intrevederi cu Andrzej…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, efectueaza o vizita oficiala in Republica Polona, la Varsovia, in perioada 6-9 decembrie, la invitatia omologului sau polonez, Stanislaw Karczewski, in program fiind cuprinse intrevederi cu sefii parlamentului polonez si presedintele acestei tari. Tariceanu…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie a informat ca Polonia trebuie sa suspende restructurarea Curtii Supreme, care permitea PiS sa numeasca judecatorii importanti.O motivare a amendamentului a fost publicata pe site-ul parlamentului polonez miercuri: „Amendamentul reprezinta executarea…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Romania, ministrul investitiilor si dezvoltarii din Polonia, Jerzy Kwiecinski, si-a facut timp pentru un interviu in exclusivitate cu Ziarul Financiar, ocazie cu care a subliniat de mai multe ori nevoia conturarii unor aliante regionale, sau cel putin a intaririi legaturilor…

- Partidul conservator la putere in Polonia s-a clasat duminica pe primul loc la alegerile regionale, dar la Varsovia opozitia a pastrat din turul intai primaria, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, transmite AFP. Acest scrutin este considerat ca un test inainte de europarlamentarele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o declaratie difuzata luni seara de Antena 3, ca el si familia sa au fost ascultati inca din anul 2008, el precizand ca a cerut Parchetului interceptarile realizate in cazul sau si i s-a spus ca acestea au fost distruse, nefiind relevante…