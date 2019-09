Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sustinem acest Guvern si suntem pregatiti sa votam o motiune de cenzura, drept urmare candidatul propus de PSD la sefia Senatului, in persoana lui Teodor Melescanu, nu va fi sustinut de UDMR. Noi credem, in continuare, ca aceasta criza guvernamentala, in care se discuta despre existenta sau nu…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a afirmat ca senatorii Uniunii vor lua o decizie in privinta persoanei pe care o vor sustine la sefia forului legislativ dupa ce grupurile parlamentare vor depune nominalizarile la Biroul permanent, insa formatiunea sa nu va da votul candidatului propus…

- Calin Popescu Tariceanu a avut marti dimineata o intrunire cu liderii ALDE, la sediul partidului. La discutii a participat si Teodor Melescanu, propunerea PSD pentru functia de presedinte al Senatului.Potrivit unor surse politice, Tariceanu si ceilalti lideri ai ALDE prezenti la discutii au…

- Teodor Meleșcanu (ALDE) a anuntat luni ca a primit o propunere de la PSD sa fie președintele Senatului. ”Am ințeles ca azi in grupul PSD s-a adoptat decizia de a-mi susține candidatura, voi discuta cu colegii mei de la Senat”, a declarat Teodor Melescanu. Calin Popescu Tariceanu, care…

- Liderul PMP Eugen Tomac spune luni, dupa ce Viorica Dancila si Teodor Melescanu au batut palma ca fostul ministru sa fie sustinut de PSD la sefia Senatului, ca este o umilinta pentru Calin Popescu Tariceanu, dar si ca instalarea lui Melescanu la Senat este inacceptabil pentru ca „a umilit milioane…

- „Nu știu, nu mi s-a adus la cunoștința aceasta decizie. Nu vreau sa faca foarte multe comentarii, dar aceasta chestiune ar fi putut sa fie facuta, daca a fost facuta, subliniez la modul ipotetic, numai in cadrul unei discuții cu ALDE. Aceasta discuție cu ALDE nu a avut loc. Prin urmare o astfel de…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, susține ca premierul Viorica Dancila incearca sa-i momeasca pe parlamentarii din ALDE cu promisiunea acordarii funcției de președinte al Senatului, pe care o deține Tariceanu in momentul de fața. ”Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat duminica seara, la Antena 3, ca ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, pleaca din guvernul condus de Viorica Dancila. „Maine (azi, n.r.) vom valida inlocuirea ministrului de externe. Știm amandoi cat de greu este sa te lupți cu percepția publica”,…