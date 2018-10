Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca este de acord cu criticile aduse de europarlamentarul Corina Crețu in legatura cu situația infrastructurii din țara noastra. Corina Crețu a avertizat de nenumarate ori autoritatile de la Bucuresti ca Romania pierde bani din lipsa proiectelor.

- Dan Barna, presedintele USR, a avut o prima reactie la esecul referendumului pentru modificarea Constitutiei, sustinand ca Romania de luni va fi aceeasi ca Romania de vineri."Dincolo de demersurile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, Romania este o natiune toleranta, care a refuzat…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la finalul ședinței de joi a Biroului Politic Central al ALDE, ca partidul are in vedere depunerea unui proiect prin care muncitorii straini care vin in Romania sa incaseze salariul minim, in loc de salariului mediu pe economie. UPDATE: Senatorul…

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a propus joi o modificare legislativa prin care muncitorii straini care sunt adusi in Romania sa fie platiti cu salariul minim, sa nu existe obligativitatea de a primi salariul mediu brut pe economie. El a precizat ca aceasta masura si alocarea unui contingent…

- Organizația pentru Apararea Drepturilor Omului a lansat Raportul privind Starea Națiunii in 2017, un document cuprinzator și argumentat al modului in care, in Romania secolului XXI, sunt respectate demnitatea individului și drepturile sale fundamentale inscrise in Constituție, intr-un stat care nu a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut miercuri ca nu are nicio relevanta faptul ca Rudolf Giuliani a fost platit pentru a trimite scrisoarea catre autoritatile de la Bucuresti, sustinand ca acesta s-a informat in prealabil despre situatia din Romania si a facut demersul in cunostinta…

- In timp ce liderul PSD, Liviu Dragnea, inca vorbește despre suspendarea Președintelui Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, conducatorul ALDE, al doilea partid al coaliției majoritare de guvernare, evita sa dea un raspuns cert in acest context invocand faptul ca pentru demararea unei astfel de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, intr-o emisiune TV, ca are „un inconfort major” ca Romania il are ca ambasador in Statele Unite ale Americii pe George Maior, un fost sef al serviciilor secrete care a „patronat practici ilegale”.