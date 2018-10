Tăriceanu: MCV nu este Dumnezeu pe Pământ Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca asteapta "cu curiozitate" noul raport MCV pentru Romania, adaugand insa ca acest mecanism "nu este Dumnezeu pe Pamant".



"De 11 ani raportul MCV ne indica faptul ca Romania face progrese permanente, dar nu ajunge niciodata la linia de sosire. Atata vreme cat raportul MCV a tinut o tacere nejustificata, nu as spune suspecta, dar o tacere care nu e in regula, in legatura cu existenta protocoalelor, cu gravele incalcari si derapaje din Justitie, ceea ce s-a intamplat la DNA, dati-mi voie sa va spun ca... Sigur astept cu curiozitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca asteapta "cu curiozitate" noul raport MCV pentru Romania, adaugand insa ca acest mecanism "nu este Dumnezeu pe Pamant". "De 11 ani...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca persoanele care intocmesc raportul MCV cu privire la Romania "au simpatii si sunt supusi greselii", precizand ca "MCV-ul nu e Dumnezeul pe pamant". Acesta a adaugat ca asteapta cu mare curiozitate urmatorul raport.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a primit o delegație din partea Comisiei Europene condusa de Martin Selmayr, secretarul general al Comisiei Europene, și de Clara Martinez-Alberola, șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, care s-au aflat la București intr-o vizita de lucru,…

- ”Sunt convins ca este animata de foarte bune intentii. Cred ca ce spune are mai mult decat un sambure de adevar, pentru ca si Corina Cretu, Comisia Europeana, are fondurile care sunt alocate pentru acest exercitiu financiar, dar intr-adevar proiectele trebuie sa fie pregatite. Nu se pot da bani -…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila. Miercuri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, miercuri seara, ca nu isi aduce aminte sa fi fost o perioada mai tensionata ca cea din aceasta vara, facand referire atat la mitingul din 10 august, cat si la dezvaluirile despre protocoalele din Justitie, scrie Agerpres.…

- Potrivit celor anunțate in declarația de presa ținuta de Liviu Dragnea la finele reuniunilor de la Neptun, dar și dezvaluirilor facute de Gabriela Firea despre atmosfera din ședința CExN, forumul colectiv de conducere al PSD, ca importanța imediat dupa Congres, a hotarit ca PSD și ALDE sa aiba un candidat…

- Agentia de presa Mediafax a publicat luni o scrisoare pe care Rudy Giuliani, actualmente seful echipei de avocati a lui Donald Trump, i-a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis, precum si premierului Viorica Dancila si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…