- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a anuntat ca senatorul Daniel Zamfir si-a pierdut calitatea de presedinte ALDE Brasov si in curand va fi dat afara si din partid, ca urmare a faptului ca acesta a ales sa activeze in grupul PSD din Senat."Domnul Zamfir a anuntat public. Eu nu am mai vorbit…

- "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD. Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului Romaniei propus si sustinut de PSD!…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, in Senat, ca fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Melescanu, ales presedinte al Senatului, nu mai are calitatea de membru ALDE. "Sa luam act oficial de desfiintarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Melescanu. Va anunt ca voi…

