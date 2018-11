Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca se intelege foarte bine cu liderul PSD, Liviu Dragnea, si, chiar daca exista puncte de vedere diferite intre cele doua partide aflate la guvernare, acesta nu este un motiv de rupere a coalitiei si pana la urma este gasita o solutie convenabila…

- "Romania are nevoie in momentul de fata de un guvern mai credibil decat cel de acum, care sa poata sa reprezinte tara la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, si cred ca daca Opozitia, parlamentarii responsabili, daca chiar se gandesc la interesele Romaniei, in momentul de fata nu…

- Ca orice partid mic sau mijlociu, ALDE isi joaca fiecare carte considerata ca fiind castigatoare. De la spargerea USL acest partid desprins din PNL intr-un moment critic a fost principalul punct de sprijin pentru PSD. Rolul sau a crescut dupa alegerile din 2016. Si continua sa incline acul balantei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu s-au intalnit joi in biroul sefului PSD de la Parlament. Intalnirea vine in contextul conflictului dintre presedintele Klaus Iohannis si Guvernul PSD-ALDE, dar si a scandalului din interior PSD. De la ora 15 urmeaza o sedinta a coalitiei...

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, va fi chemat sa dea explicații la MAE dupa declarațiile facute la adresa lui Rudy Giuliani. Ministerul Afacerilor Externe a declarat ca spusele ambasadorului nu reprezinta poziția țarii noastre pe acest subiect. Intr-un comunicat de presa transmis,…

- Un sondaj realizat de Avangarde arata ca, in opinia romanilor, cel mai puternic om politic din Romania este liderul PSD, Liviu Dragnea și nu președintele Klaus Iohannis.Citește și: SONDAJ SOCIOPOL, dupa protestele din Piața Victoriei: PSD se PRABUȘEȘTE. Dacian Cioloș creștere SPECTACULOASA…