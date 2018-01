Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis "sa continue sa fie avocatul statului paralel, intrucat in acest fel spera ca va obtine un al doilea mandat".Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile justiției: infrangere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- PNL face apel la judecatorii Curții Constituționale, prin intermediul unui comunicat de presa, sa analizeze "cu responsabilitate și temeinicie" sesizarile formulate de liberali privind pachetul legislativ de modificare a Legilor justiției. "Pozitia exprimata astazi, in plenul CSM, de presedintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- De cand a ineput sa intreprinda aceasta miscare, Diaz a parasit tara si calatoreste de-a lungul Americii Latine, intalnindu-se cu lideri regionali, in incercarea de a-l aduce in fata justitiei pe Maduro, acuzandu-i administratia, si chiar pe presedinte, de diverse fapte de coruptie. Ortega Diaz, o…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu le raspunde ambasadorilor îngrijorați de situația din justiția de la noi. ”Am citit, am anumite nedumeriri. Ma bucur ca ambasadorii statelor UE sunt preocupați de evoluțiile din România. Îmi dau seama ca exista 2 ipoteze…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Florin Iordache: Nu este necesar avizul Comisiei de la Veneția, legile justiției intaresc lupta anticorupție Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor Justitiei vizeaza patru aspecte importante, dar ca, in conditiile presiunii mediatice, schimbarile efectuate reprezinta "un minim necesar". Mai exact, acesta a declarat ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut joi ca, in opinia sa, nu are sens convocarea unei sesiuni extraordinare in luna ianuarie pentru a transpune in legislatia romaneasca Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla, mai cuprinzatoare si mai curajoasa” a legilor justitiei, el apreciind ca Parlamentul a facut ”un minim necesar”, in conditiile unei presiuni mediatice si a unei presiuni publice, care denota putina…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca nu e de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea modificarilor aduse la legile justiției. Tariceanu zice ca nu a discutat cu PSD acest lucru, dara ca Parlamentul are timp, pana in aprilie, sa voteze…

- "Am auzit, mai devreme, intervenția unui coleg senator, care facea intre Romania și Polonia. In primul rand, vreau sa va spun ca Polonia este o țara care merita toata admirația pentru ca știe sa-și respecte valorile, tradițiile, independența și suveranitatea. Nu am sa fac comentarii in legatura cu…

- Liderul UDMR a precizat, in continuare, ca este foarte important ca in acest domeniu al justitiei sa existe un echilibru institutional. "Trebuie sa vedem daca aceste modificari aduc vreo atingere, de orice natura, in ceea ce priveste independenta justitiei, daca ingreuneaza sau nu lupta…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut, in urma cu cateva minute, cateva precizari referitoare tot la legile justiției. Acesta a punctat faptul ca este necesara, intr-o democrație, o lege clara, aplicabila, a raspunderii magistaților, dar și faptul ca, ”in orice democratie, Parlamentul…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la finalul sedintei Biroului Permanent, ca senatorii pot depune amendamente la legile justitiei pana luni la ora 09:00, urmand ca raportul comisiei sa fie depus marti dimineata, scrie Mediafax.„Am stabilit ca termene de depunere a ...

- Comisia de modificare a legilor justiției merge mai departe, iar in ședința de astazi se va lua in discuție implementarea Directivei UE 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație.Citește și: LOVITURA…

- Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei ca pana in 15 ianuarie 2018 sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la legile justitiei, care sa fie analizate la reuniunea GRECO din martie. Vor fi facute evaluari urgente ale proiectelor…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor in care i-a rugat ca, in afara de informațiile pe care le preiau de pe rețelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justiției. "Pentru cei care…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis ieri un mesaj cu prilejul Zilei Constituției Romaniei, informeaza Administratia Prezidentiala. „In orice democrație, Constituția este expresia cea mai inalta a valorilor unei națiuni și asigura acea legatura de incredere intre cetațeni și instituțiile statului,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei, ci doreste o separatie reala a puterilor in stat.Citește și:…

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- Intr-un mesaj transmis vineri, cu prilejul Zilei Constituției Romaniei, președintele Klaus Iohannis a transmis ca romanii sunt mai uniți ca niciodata, iar independența justiției și lupta impotriva corupției nu pot fi negociate, ingradite sau eliminate. „In orice democrație, Constituția este expresia…

- Modificarile la Legile justiției continua sa fie discutate luni in "Comisia Iordache". In acest context, senatorul PNL Alina Gorghiu lanseaza un apel catre liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, sa opreasca procesul de modificare a legilor justiției și sa demonstreze ca nu fac…

- Aproximativ 20 de persoane s-au strans și in seara de duminica, 3 decembrie, in Alba Iulia, in fața Prefecturii, pentru un nou protest impotriva legilor justiției, corupției și ”Revoluției” fiscale. In ciuda frigului patrinzator, ei și-au respectat programul și au plecat in marș, spre Cetate, scandand…

- Duminica, 3 decembrie, in fața Prefecturii din Alba Iulia este programat, de la ora 18.00, un nou protest impotriva corupției, a modificarii legilor justiției și a legilor fiscale. „Asemenea lui Ion Iliescu, care in 1990 chema minerii sa zdrobeasca Piața Universitații, Dragnea iși cheama trupele de…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat ca nu accepta tonul adoptat de Departamentul de Stat al SUA în comunicatul privind pachetul de legi ale justiției. ”Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta…

- USR a cerut, marți, demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu intenția de modificare a legilor Justitiei în România, informeaza…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- Departamentul de Stat al SUA are un mesaj pentru oficialii romani in contextul protestelor de strada generate de modificarile controversate la legile justiției care sunt dezbatute in aceste zile in Parlament. Aceasta legislație, „propusa inițial de Ministerul Justiției, amenința progresul pe care Romania…

- "Statele Unite remarca cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei discuta o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea slabi independenta sistemului judiciar din Romania", se arata intr-o declaratie de presa intitulata "Romania - propuneri care afecteaza independenta sistemului judiciar",…

- Departamentul de stat al SUA a lansat un avertisment pe fondul modificarilor pe care Parlamentul vrea sa le faca legilor justiției. ”Statele Unite constata cu îngrijorare ca Parlamentul României are în vedere aprobarea unei legislații care ar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca raportul MCV pentru România reprezinta un semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont, iar daca actiunile Guvernului si Parlamentului vor continua, tara va face pasi înapoi în ceea ce priveste functionarea sistemului…

- România nu s-a desprins de trecutul ei si de practicile regimului comunist, a declarat, marti, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care considera ca în ultimii ani se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive, precum fabricarea dosarelor, încarcerari…

- Kovesi: Independența magistraților, provocarea cea mai mare in Romania Laura Codruta Kovesi a declarat, joi, in cadrul unui eveniment la Viena, ca provocarea cea mai mare este acum in Romania pastrarea independentei magistratilor, iar daca legea propusa privind statutul acestora va fi adoptata in Parlament,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat Inspecția Judiciara pentru un potențial conflict instituțional, ca urmare a declarațiilor publice ale președintelui Curții Supreme, Cristina Tarcea, care a cerut judecatorilor sa blocheze dezbaterile pe tema pachetului de Legi ale justiției,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca va sesiza Inspecția Judiciara cu privire la "abuzurile" președintei Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, invocand declarațiile facute de aceasta pe 28 octombrie, in mediul virtual al forumului judecatorilor,…

- ”Lupta impotriva coruptiei a degenerat intr-o lupta de putere a unor institutii de forta si in momentul acesta am inceput sa ne dam seama ca aceasta lupta de putere afecteaza mediul politic, mediul economic, elite intelectuale, pentru ca nu mai are nimic de-a face cu lupta impotriva coruptiei, ci…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca are informatii potrivit carora unele dintre societatile de asigurari au deturnat fondurile pe care le aveau "pentru alte activitati" si "au intrat în coliziune cu legea". "Lupta împotriva…