- PreAYedintele Senatului, CAƒlin Popescu-TAƒriceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de aEpenaliaE folositAƒ de preAYedintele Klaus Iohannis, cAƒ acesta nu are culturAƒ politicAƒ, iar dacAƒ ignorAƒ A®ncAƒlcAƒrile ConstituAiei fAƒcute de DNA, va arAƒta cAƒ este preAYedintele Statului paralel.

- Medicul Virgil Roșoiu a fost luat dpe sus de polițiștii de la Direcția Anticorupție Teleorman. Acesta este suspectat ca ar fi primit bani de la un pacient care, ulterior, ar fi facut un denunț! Virgil Roșoiu, medic la Spitalul Județean de Urgența din Alexandria, a fost primit ”vizita” polițiștilor de…

- Cel mai prolific cineast roman a renuntat la rolul Regelui Carol I pentru ca n-a primit acceptul lui Ion Caramitru de a filma la Castelul Peles, modificand in ultimul moment scenariul peliculei care evoca victoriile din Primul Razboi Mondial, proiect la care visa inca din 1978.

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- Politistii aradeni l-au ridicat, luni, pe Leo de la Strehaia, care se afla intr-un autoturism, el fiind escortat in Mehedinti, unde va fi audiat ca suspect intr-un dosar de inselaciune, dupa ce i-ar fi vandut unui cetatean american o statueta pretinzand ca este din aur. In paralel, politistii au efectuat…

- Plecarea directorului Vasile Barbul din Primaria Bai Mare a starnit numeroase intrebari. De ce acum? Ce l-a determinat sa faca asta? Care e miza din spatele demisiei sale? Miza e una singura: BANII! Dar pentru a ajunge la ei, trebuie sa facem o scurta recapitulare. Venirea lui Catalin Chereches in Primaria…

- FC Hermannstadt – FCSB, in sferturile Cupei Romaniei 2018 la fotbal (miercuri, ora 18.30, Digi, Telekom, Pro x). Partida a fost amanata pentru joi, ora 14.00. Fotografii: tribuna.ro/ oradesibiu.ro AFC HERMANNSTADT – FCSB 2-0 Au marcat: Rusu (11), Blanaru (29) FC Hermannstadt (4-2-3-1): Cabuz – A. Coman,…

- Dinamo a ratat calificarea in play-off in ultima etapa, pierzand la Giurgiu, scor 2-0. Dinamoviștii au facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului contra Astrei. Pe o vreme "cainoasa", elevii lui Miriuța și-au creat greu drum spre poarta lui Iliev, in timp ce defensiva parea furata de peisajul…

- Romania a avut cea mai buna dinamica a economiei dar din nefercire acest ritm de crestere nu se reflecta si in ritmul dezvoltarii, a spus joi Andrei Radulescu, economist sef al Bancii Transilvania, la conferinta "Romania, incotro?". Avem cel mai ridicat nivel al dezechilibrului din 2012 incoace si asta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit și despre un mesaj, pe care l-a citit colegilor sai. "Mi l-a dat (n.r. Oprișan) și l-am citit colegilor. Un mesaj primit de la o domnișoara de bine. Normal ca era un cont fals și cu o poza foarte interesanta. Toți baieții au vrut sa se uite la ea. Spunea…

- Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea vota un document de susținere a țarii noastre. Site-ul instituției a publicat proiectul unei rezoluții înaintata de congresmenii David Price și Pete Olson, care presupune intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integritații…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea din 27 decembrie…

- Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, spune ca judetul Cluj a transmis suficient teren Ministerului Sanatatii pentru constructia Spitalului Regional de Urgenta, iar despre premierul Viorica Dancila spune ca e pe langa subiect.

- Derbiul Dinamo - FCSB, contand pentru etapa a XXV-a a Ligii I, penultimaa sezonului regulat, a inceput, duminica seara, pe Arena Nationala, cu o intarziere de aproximativ cinci minute fata de ora stabilita pentru start.Inainte de startul jocului, fanii dinamovisti au pus in scena o coregrafie…

- Compania Aerostar urmeaza sa investeasca 10 milioane de euro pentru construirea la Iasi a unui centru de mentenanta pentru aviatia civila. Oficialii companiei au anuntat ca urmeaza sa angajeze acolo zeci de specialisti ultracalificati.

- Bașcanul UTA Gagauzia, Irina Vlah, anunța ca regiunea va lupta pentru apararea statalitații Republicii Molodva. Bașcanul va convoca pe 24 februarie curent o adunare extinsa a organelor locale și regionale, in care sa fie discutate subiecte ca unionismul și activitatea lui Traian Basescu.

- Drumul din preajma cladirii din strada Uzinelor din Capitala, care a ars in toamna anului 2016, ramane inchis pentru pietoni. Motivul este riscul de prabusire a etajelor superioare. Subiectul a fost discutat la ședința Primariei din aceasta dimineața.

- Derby indecis pe Național Arena CFR și FCSB au remizat, 1-1, in derby-ul primelor doua locuri. Prima repriza a fost controlata de FCSB. Gazdele au început bine și prima ocazie a venit în minutul 6, la o centrare cu exteriorul a lui Budescu, care l-a surprins pe Arlauskis. În…

- Primul punct pentru Romania in disputa cu Canada din Fed Cup a fost adus gratie victoriei obtinute de Sorana Carstea (38 WTA) in fata lui Carol Zhao (138 WTA). La finalul meciului, invingatoarea a avut un discurs entuziasmant.

- Subiectul injumatațirii punctelor din Liga 1 a revenit in actualitate, iar oamenii de fotbal sunt imparțiți in doua tabere in ceea ce privește veridicitatea acestui sistem. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, nu e de acord cu actualul sistem, implementat in Liga 1 in sezonul 2015-2016. "Daca aceste…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat au continuat sa creasca pe scadentele medii lungi, la cele cu scadenta la 10 ani inregistrandu-se un avans de trei puncte baza, la 4,515%, cel mai ridicat nivel de la final de noiembrie, spune Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. Ministerul…

- Politia iraniana a arestat circa 30 de femei la Teheran dupa ce si-au ridicat valul in public pentru a protesta impotriva portului sau obligatoriu de la revolutia islamica din 1979, au informat joi seara mai multe media locale, citate de France Presse.

- Horoscop Nicio planeta retrograda, iar Luna ”navigheaza” cu prudența in segmentul zodiei Leului, așteptand ca sa fie umbrita de Pamant. La eclipsa, Luna nu va fi superluna și cu atat mai puțin albastra, sau roșie. Poate, puțin mai inchisa la culoare, dar nu roșie, in zonele unde eclipsa este doar prin…

- Duminica trecuta, pe "Bernabeu", Andone a fost o deziluzie. Lupta cu adversari invizibili, doua ratari imense, un "galben" ce se putea transforma in eliminare dupa proteste și o infrangere de ținut minte: 1-7 cu Real Madrid. Poate cel mai slab meci al sezonului pentru Florin. Duel caștigat cu portarul…

- "Pe mine, Simona Halep a reusit sa ma convinga in acest turneu, in acest meci si in altele de la Australian Open ca exista in om ceva dumnezeiesc. Altfel nu pot sa inteleg. Astazi, in mod special, au fost momente in care, cu toata experienta mea de peste o jumatate de veac in tenis, eram aproape sigur…

- In noiembrie 1946, atunci cand comunistii au falsificat grosolan alegerile pentru a prelua puterea in Romania, un student botosanean a avut curajul sa se ridice fatis impotriva acestora. Se numea George Mihut si a declansat o revolta studenteasca anticomunista, dar a indemnat si taranii sa se ridice…

- Schimbarea legislației, prin introducerea pedepselor mai dure pentru șoferii care conduc in stare de ebrietate, ar putea imbunatați situația accidentara. Subiectul a fost discutat in cadrul unei ședințe publice organizate pentru identificarea unui mecanism de combatere și prevenire a cazurilor in care…

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Dragnea: Nu exclud introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, inaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare, el aratand ca CExN va dezbate in aceasta perioada, pana la finalul saptamanii,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 - Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- Dupa discursul lui Kim Jong-Un, cele doua Corei au facut demersuri de destindere a relatiilor, care au culminat saptamana trecuta cu primul lor dialog oficial dupa o pauza de peste doi ani, cand au convenit asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang.

- CSU Craiova, infrangere cu SV Meppen in primul amical din 2018. Alexandru Mitrița și Andrei Burlacu au marcat cele doua goluri alb-albastre in testul de sambata dimineața! Universitatea Craiova – SV Meppen 2-4 (Alexandru Mitrița, min 24, Andrei Burlacu, min. 77) Primul ”11” al Științei: Mitrovic – Dimitrov,…

- Pentru prima data din noiembrie 2014, Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, asta dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- De curand, Felicia Ponoran, o resiteanca care detine o casa in comuna Ezeris, ne-a contactat la redactie, pentru a reclama starea deplorabila a drumului pe care este nevoita sa circule saptamanal. Femeia ne-a povestit ca ultimele interventii pe acest tronson s-au facut in urma cu trei ani,…

- Omul de afaceri Bela Tanase, cunoscut pentru investitiile sale imobiliare din Constanta, a decis sa supraetajeze blocul de opt etaje pe care il ridica pe bulevardul Mamaia nr. 415. Cambela Prod SRL a solicitat acord de mediu pentru proiectul "Suprainaltare cu inca un nivel, o singura data, in suprafata…

- Și in 2012, in cazul agresarii unei fetițe de 7 ani de catre polițistul Eugen Stan – arestat marți pentru pedofilie -au fost facute publice imagini surprinse de camerele de supraveghere și au fost distribuite fotografii ale acestuia, inclusiv tuturor unitaților de poliție din Capitala, arata reprezentanții…

- Dragnea: Autonomia teritoriala a tinutului secuiesc este de neacceptat Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este…

- Un urias zid de gheata, ridicat de natura, a aparut ca prin minune la frontiera dintre Rusia si China. Unii s-au gandit imediat la Game of Thrones, dar fenomenul este cat se poate de real. In ultima...

- Nationala masculina de handbal a invins Serbia cu 28-21 (15-13) in finala mica a turneului ”Yellow Cup” din Elvetia. Romania a castigat in fata unei echipe nationale care va juca la Campionatul European din Croatia, la inceputul anului 2018. Romania si Serbia au fost adversare in grupa preliminara…

- Gruparea pirotehnica din cadrul Detasamentului de pompieri Tulcea, formata din plutonier adjutant Munteanu Sorin si plutonier major Profir Lucian, a fost solicitata sa intervina pentru ridicarea unui proiectil exploziv calibrul 86 mm. Proiectilul a fost descoperit in localitatea Baia, la marginea paraului.…

- "Atitudinea domnului Simon este necolegiala si generata de propria lipsa de interes in a se informa exact cu privire la ceea ce se intampla in Romania. Am facut constant informari in grupul nostru politic despre evolutiile din tara, iar acestea s-au aflat la dispozitia tuturor colegilor din celelalte…

- Dialog halucinant în comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei. Protagonisti: deputatul PSD Eugen Nicolicea si deputata USR Cosete Chichirau. Subiectul: diploma de licenta în drept obtinuta de politicianul social-democrat.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Violeta Stoica Rateuri, tentative, studii de fezabilitate, refaceri de studii de fezabilitate, memorandumuri, contracte nesemnate, licitații lansate și licitații anulate, stabiliri de trasee, stabiliri de tarife de folosința a autostrazii montane inca nenascute. Un șir intreg de eșecuri reprezentand…