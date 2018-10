Stiri pe aceeasi tema

- "Parlamentul este una dintre institutiile care, prin Constitutie, are dreptul sa faca sesizari la CCR. (...) Dupa ce voi discuta cu domnul Iordache, ca sa vad despre ce e vorba, o sa va pot spune mai mult. Problema protocoalelor pe mine ma preocupa foarte mult, (...) pentru ca ele reprezinta niste…

- Adina Florea, propusa la conducerea DNA, a fost audiata ca martor la Parchetul General in dosarul legat de provenienta potocolului secret SRI-Parchetul General publicat de Darius Valcov, anunta Antena 3. Conform sursei citate, audierile au avut loc marti, au durat mai multe ore, mai multi procurori…

- Procurorul general Augustin Lazar a confirmat vineri ca Parchetul General face verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. "Va pot confirma doar ca exista o verificare in curs la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta", a declarat Augustin Lazar la intrarea in CSM. Presa a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, 30 august, ca spera ca Inspectia Judiciara (IJ) va desecretiza protocolul pe care l-a incheiat cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). SUPER EXCLUSIVITATE/ Primele imagini cu Elena Udrea gravida in 7 luni. Avem fotografiile și dovezile pe care le…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- “Impreuna cu colegii din ALDE continuam sa sustinem ca Parlamentul – ca for suprem de dezbatere si legiferare – trebuie sa realizeze controlul asupra acestor institutii de forta. De aceea, ii solicit lui Claudiu Manda, in calitate de presedinte al comisiei parlamentare de control a SRI, sa convoace…

- Directorul SRI a facut precizari in legatura cu cele doua protocoale semnate intre instituția pe care o conduce și Parchetul General . Precizarile vin in contextul in care in presa au aparut doua protocoale semnate intre SRI și Parchetul General. „Primul (protocol) e neclasificat și reglementeaza accesul…