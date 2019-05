Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ șase mii de persoane s-au strans, duminica, la Brașov, la mitingul ALDE. Liderii ALDE au organizat și un marș impotriva abuzurilor. La eveniment au participat: Norica Nicolai, Renate Weber, Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Toma Petcu, Gratiela Gavrilescu…

- ”E un adevar” ”Am credința ca pentru a intreprinde ceva concret și bun, pentru a repara o nedreptate, trebuie in primul rand sa stam de vorba cu victimele acelei nedreptați. In cele trei decenii scurse la la revolta, in afara aniversarilor, nu prea a stat nimeni de vorba cu voi. Dar…

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica, la Brașov, la mitingul ALDE.Liderii ALDE au organizat și un marș impotriva abuzurilor. Calin Popescu Tariceanu a fost huiduit de un grup de protestatari. Liderul ALDE a facut referiri, in discursul susținut in fața susținatorilor, la abuzuri…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu scrie, joi pe pagina sa de Facebook, ca este nevoie de o dezbatere reala privind consumul de droguri din România. Tariceanu susține ca e momenttul ca "școlile copiilor sa fie izvoare de știința și educație, nu mici Woodstock-uri prin care joint-urile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat la Timișoara, ca USR reprezinta „aripa tanara a Securitații”, care in programul de guvernare ar putea veni și cu lucruri care ar limita libertatea de exprimare. El a facut afirmația dupa ce a fost informat ca o persoana care avea o pereche de catușe…

- "Pentru a lupta impotriva corupției gulerelor albe, Europa va inființa instituția „procurorului european": așa ca nu lasa pe oricine sa fie numit in aceasta funcție! Impotriva corupției, avem nevoie: Laura Codruța Kovesi", arata o postare pe pagina de Twitter a Vestelor Galbene din Justiție.…

- Liderul ALDE și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost huiduit la intrarea in Inalta Curte de Casație și Justiție, anunța Romania TV.Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, luni, la instanța suprema, unde se judeca un nou termen in apel in dosarul in care președintele Senatului…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…