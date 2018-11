Stiri pe aceeasi tema

- Cel de al doilea om în stat, Calin Popescu Tariceanu, este la mâna senatorilor PSD. Luni, conducerea Senatului ia act de cererea de urmarire penala care îl vizeaza pe liderul ALDE.

- Eugen Nicolicea a declarat, vineri, ca ancheta comisiei privind cererea de urmarire penala pe numele lui Calin Popescu Tariceanu nu poate fi terminata in 14 zile. Motivul este volumul mare de documente depus de procurorii Parchetului General al Romaniei. "Se apropie și șansele sa apara o moțiune"…

- Solicitarea de urmarire penala a lui C.P. Tariceanu a ajuns la Senat Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a precizat ca solicitarea Parchetului General de încuviintare a urmaririi penale împotriva lui Calin Popescu Tariceanu a ajuns la el mirecuri, 7 noiembrie, deoarece urma…

- Criza financiara la Senat. Este concluzia lui Calin Popescu Tariceanu, in urma unei discutii privind bugetul Senatului. Mai exact, daca senatorii vor mentine ritmul actual al deplasarilor externe, in luna octombrie vor epuiza toate fondurile pentru vizitele oficiale in strainatate. Asta, desi bugetul…

- Comisia Juridica a Senatului a dat ieri unda verde proiectului de lege privind desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, initiat de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. In baza acestei...

- Comisia Juridica a Senatului a dat, luni, raport de admitere cu amendamente asupra proiectului de lege inițiat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu pentru declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei, potrivit Mediafax."Persoanele care se considera vatamate…

