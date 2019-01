Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cristian Dide a sustinut ca a avut o intalnire cu viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. "Cum v-au informat si colegii, intentionam ca maine seara cand este investita Romania pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, sa organizam un miting de sustinere. Cum a decis ICCJ,…

- Joi, 10 ianuarie, Juncker va ține un discurs cu aceasta ocazie, la fel ca Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei, Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, și Donald Tusk, președintele Consiliului European. Pe 11 ianuarie, președintele Comisiei Europene va avea intalniri bilaterale…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca majoritatea nu se va schimba, mai ales daca se va organiza plen reunit, pentru ca de la Senat "vine o armata mai puternica". "Deci, in aritmetica parlamentara, in momentul de fata, problema majora care se pune este: Daca Opozitia, daca vrea sa depuna o motiune…

- Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar fi primit indirect, in perioada 2007 - 2008, pe vremea cand era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firma austriaca.In spațiul public, printre numele celor care l-ar…

- Procurorul-sef al DNA a trimis procurorului general Augustin Lazar un referat in vederea sesizarii Senatului pentru formularea unei cereri de efectuare a urmaririi penale pentru infractiunea de luare de mita presupus a fi savarsita de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Calin Popescu…

- „Eu trebuie sa primesc raspuns - și-o sa-l primesc; nu eu personal, ci partidul - la afirmația care se refera la incapacitatea Romaniei de a nu putea gestiona președinția Consiliului Uniunii Europene, asta mi se pare o afirmație foarte serioasa și daca exista argumente vreau sa le discutam, daca nu…

- Romania trebuie sa arate intreaga disponibilitate de a lucra cu Comisia de la Venetia, astfel incat acele preocupari, ingrijorari pe care unii dintre cetatenii romani sau anumite institutii le exprima sa fie clarificate, a declarat marti seara presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Chestorul Senatului Tanczos Barna a atras atentia in sedinta Biroului Permanent din 15 octombrie ca senatorii raman fara bani pentru deplasari. ”Recunosc ca am esuat in a controla deplasarile si de a tine in frau aceste cheltuieli. Cert este faptul ca bugetul de anul acesta, fiind aproape…