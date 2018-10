Stiri pe aceeasi tema

- "Romania nu este pregatita sa preia presedintia Uniunii Europene. Fiecare stat, atunci cand a detinut presedintia UE, a incercat sa obtina ceva pentru sine. Daca ar exista un mecanism posibil, eu as incerca sa amanam acest moment vreo trei ani. In momentul in care iti exerciti presedintia, in cele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- „Da, am vazut ce a spus domnul Tariceanu, dar referirea dansului era legata de dezbinarea care exista in societate, de dezbinarea dintre partidele politice, nicidecum din punct de vedere organizatoric, logistic, sau al programului pentru preluarea presedintiei rotative”, a afirmat premierul. Viorica…

- Premierul Viorica Dancila susține ca declarațiile lui Calin Popescu Tariceanu, referitoare la lipsa de pregatire a Romaniei pentru preluarea președinției Consiliului UE, se referau la dezbinarea din societate și dintre partidele politice, nu la organizare."Am vazut ce a spus domnul Tariceanu,…

- In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. In opinia lui, cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori in an electoral se inseala.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a subliniat vineri, la primirea unei delegatii a Comisiei Europene, ca Romania va exercita presedintia Consiliului UE intr-un context complex, marcat de multiple provocari care au un impact deopotriva asupra vietii cetatenilor si a guvernelor. Potrivit…

- „Omul saptamanii, chiar al lunii este Liviu Dragnea. In prezent, nu cred ca exista un om politic care sa reziste cu atat de mult succes la asaltul venit de pe toate fronturile, ceea ce demonstreaza putere de caracter, tenacitate, ambiție și un psihic extraordinar. Din acest punct de vedere, jos palaria!…