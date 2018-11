Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a anulat joi vizita oficiala la Madrid, unde urma sa participe la Congresul european ALDE, potrivit unor surse apropiate sefului Senatului. Congresul european ALDE este programat pentru perioada 8-10 noiembrie, la Madrid, la care vor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a anulat joi vizita oficiala la Madrid, unde urma sa participe la Congresul european ALDE, potrivit unor surse apropiate sefului Senatului. Congresul european ALDE este programat pentru perioada 8-10 noiembrie, la Madrid, la care vor…

- Liderul de la Elysee cauta aliati pentru alegerile europarlamentare care sa sustina viziunea sa 'progresista' asupra Uniunii Europene. Actiunea lui Macron de cautare a unor astfel de aliati ii are in vedere si pe unii social-democrati si Verzi europeni, fapt ce risca sa-i nemultumeasca pe acei liberali…

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, în sfârsit, parteneri în afara Frantei în vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa si publicatia

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.Victor Ponta il DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZA din arhiva negocierilor cu statul paralelIntr-un…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din…

- Intr-o postare pe Facebook, liderul grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, susține ca reprimarea violenta a protestelor de strada este iandmisibila și subliniaza ca dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite…