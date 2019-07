Tăriceanu îşi anunţă candidatura la prezidenţiale: 90% dintre votanţii PSD mă aleg pe mine “Despre candidatura la alegerile prezidentiale (…) nu am sa revin decat spunandu-va ca mi-am aratat aceasta disponibilitate. Colegii mei cunosc ca am, as spune, motivatia necesara pentru a candida la viitoarele alegeri. Avand in vedere ca o candidatura cu sanse de succes mai mari ar fi o candidatura comuna din partea noastra si din partea PSD, vom discuta dupa data de 20, pe baza sondajelor de opinie pe care si noi le avem si colegii din PSD le fac, le au in derulare. Vom hotari, banuiesc, intai separat si probabil, daca va fi cazul, apoi impreuna despre o candidatura separata sau conditiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

