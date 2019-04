Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are o postare pe Facebook despre Game of Thrones, in finalul careia precizeaza ca nu se stie daca acest Jon Snow traieste sau nu la final si ca nu are alta varianta decat sa se uite sau sa citeasca toate volumele. Un internaut scrie ca liderul ALDE este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca va convoca un referendum pentru 26 mai fiindca asa nu se mai poate. El a apreciat ca trebuie lasati cetatenii sa decida, pentru ca acesti pesedisti diletanti au pervertit semnificatia votului pe care l-au primit si incearca sa deturneze statul roman facand…

- Calin Popescu Tariceanu se pare ca s-ar distanța cu pași mici de liderul PSD. Aflat intr-o acțiune de campanie pentru alegerile europarlamentare in Sectorul 6 din București, liderul ALDE a discutat cateva momente cu o susținatoare. Femeia l-a intrebat daca este prieten cu Liviu Dragnea: „Sa va spun…

- Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti a postat, pe pagina sa de Facebook, fragmente dintr-un studiu privind vitamina D, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat un program prin care vitamina sa fie acordata gratuit copiilor. In mesajul ironic sunt amintite alimentele bogate in vitamina D.

- Liviu Dragnea a anunțat zilele trecute printr-o postare pe Internet ca „Viitorul suna bine”. Liderul PSD a convocat o ședința la care a participat ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici, ministrul Economiei Niculae Badalau, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și consilierul premierului Darius Valcov.Consilierul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare alaturi de președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, de ministrul Economiei, Nicolae Badalau, ministrul de Finanțe,...

- Presedintele Forumului Democratic al Germanilor din Romania, Paul-Jurgen Porr, a anuntat, pe Facebook, ca a refuzat invitatia UDMR de a participa la congresul formatiunii maghiare din luna februarie, nemultumit de sprijinul pe care UDMR il acorda coalitiei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.