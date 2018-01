Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, l-a ironizat marti pe premierul Mihai Tudose, care ceruse luni in sedinta PSD o restructurare a Guvernului folosind formula "Nu pot face performanta cu un Trabant". "Intai trebuie sa stii sa conduci Trabantul, pana nu conduci Trabantul bine nu are rost sa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus duminica, la Antena 3, ca premierului Mihai Tudose i s-a dat o libertate mare pentru punerea in aplicare a programului de guvernare.”I s-a dat o foarte mare libertate premierului in ce privește aplicarea programului de guvernare și a politicilor…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Mures a deschis, vineri, un dosar de cercetare penala cu autori necunoscuti dupa ce masina unui politist din Targu Mures a fost incendiata, in urma cu o noapte. Citeste si: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Presedintele Klaus Iohannis „patroneaza“ un „sistem stramb“ si „este comunist in fibra lui cea mai puternica“, spune seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, intr-un interviu acordat Gandul.info si Mediafax.

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. &"România nu este monarhie, ci republica&", a spus premierul.

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat dur reprezentanții Opoziției în plenul Senatului privind aderarea României la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii scrie premierului Tudose: Folosiți-va funcția pentru a stopa atrocitațile propuse prin modificarea legilor Justiției!, i-a transmis președintele PNL șefului Executivului, in scrisoarea deschisa. Va prezentam scrisoarea deschisa transmisa de liderul Opoziției premierului…

- Ministerul Sanatatii a elaborat un proiect de Ordin prin care aduce modificari listei afectiunilor pentru care se interzice eliberarea ori innoirea permisului auto. De exemplu, soferului cu diabet zaharat, care urmeaza tratament medicamentos, i se va innoi permisul de conducere numai cu avizul medicului…

- Fostul consilier al premierului Tudose, Gheorghe Piperea, a lansat un atac dur atat la adresa parlamentarilor din comisia speciala Iordache, cat si la adresa coalitiei PSD-ALDE. Celebrul avocat critica legea statutului magistratilor si sustine ca forma care a iesit din "Camera Derutatilor" are efect…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, cu privire la protestele din tara, ca “in pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei”. “Fantezia celor care manifesta n-are probabil o limita”, a spus Tariceanu.

- Gabriela Firea a vorbit la Romania TV despre neintelegerile existente intre ea si premierul Mihi Tudose:"Ceea ce s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute sunt aspecte care ma intristeaza, am fost un soldat cat se poate de respectuos,nu am facut o declartie neplacuta la adresa premierului…

- Deputatul PSD, Rovana Plumb, plecata din Guvern la solicitarea lui Mihai Tudose lanseaza acum un atac la adresa premierului și arata ca multe dintre declarațiile sale publice nu coincid cu cele ale colegilor din partid. ”Intotdeauna sunt de partea PSD, intotdeauna de partea adevarului, intotdeauna…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si fostului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si deputatul PSD Liviu Plesoianu l-au atac dur pe prim-ministrul Mihai Tudose, intr-o discutie avuta pe 30 noiembrie, potrivit unor stenograme publicate sambata de DCnews.ro. Tudose este acuzat ca are o agenda proprie, ca saboteaza Primaria Capitalei si ca vrea sa…

- Politicieni din opozitie si media din Marea Britanie au acuzat-o pe sefa guvernului de la Londra, conservatoarea Theresa May, ca se supune cererilor Uniunii Europene (UE), dupa ce in presa au aparut relatari potrivit carora ea si-a marit oferta pentru UE in scopul de a rezolva problema legata de…

- Fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul Ciolos, Vlad Voiculescu, comenteaza intr-o postare pe Facebook raspunsul presedintilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la comunicatul Departamentului de Stat al SUA pe tema legilor justitiei, el incepand prin a spune ca a citit…

- Marcel Toader sustine ca Gabriela Cristea circula cu o masina care este trecuta pe firma lui. Afaceristul a fost provocat de o reactie a Oanei Roman, care a sustinut ca fostul sot i-a cheltuit banii prezentatoarei TV. Maria Constantin, decizie de ULTIMA ORA in scandalul divortului de Marcel…

- Marcel Toader nu are de gand sa se opreasca din a face acuzatii dure cu privire la fostele sotii. Este in plin scandal cu Oana Roman, dar nu uita de Gabriela Cristea, cea de care a divortat in anul 2013.

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…

- Liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au plecat joi din plenul reunit, in timp ce dezbaterea moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose era in toi. Cei doi s-au dus la reuniune a organizații de pensionari a PSD, care s-a desfașurat la grupul deputaților…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- CSM sesizata in legatura cu declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa înceapa o serie de verificari…

- Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca, pe fondul prezentei la DNA a liderului PSD, sefa institutiei era prezenta, in cursul dupa-amiezii trecute, la o dezbatere pe legile Justitiei. Calin Popescu Tariceanu nu a scapat din ochi nici prezenta liderului PNL, Ludovic Orban, la dezbaterea organizata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "isi face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justitiei ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani. "Calitatea profesionala indiscutabila pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a nu da curs invitatiei Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 reprezinta o sfidare a institutiei Parlamentului.Tariceanu a calificat drept…

- Seful Senatului i-a transmis presedintelui Iohannis un refuz dur. Vehiculandu-se informatia ca va fi invitat de catre Administratia Prezidentiala la parada de 1 decembrie, Calin Popescu Tariceanu sustine ca nu se va prezenta."Nu am primit o invitatie pana la acest moment si daca voi primi,…

- Formațiunea liberal-democrata condusa de Calin Popescu Tariceanu și aflata la guvernare alaturi de social-democrații lui Liviu Dragnea, se afla la un pas de o larga alianța anti-PSD din care sa mai faca parte, pe langa ALDE, și PNL, USR și PMP, miza tuturor fiind adoptarea proiectului de lege privind…

- Nu puține au fost controversele - spețele in cauza fiind mediatizate- cand anumite accidente soldate cu morți și raniți au fost produse de catre șoferi cu probleme de sanatate. De fiecare data, urmare tragediei a aparut intrebarea: care sunt problemele de sanatate care pot duce la imposibilitatea detinerii…

- Mesajul lui Dan Teodorescu pentru Liviu Dragnea. Trupa TAXI a susținut un concert in Beraria H – marți, 14 noiembrie – un adevarat majorat al uneia din cele mai „iubibile” trupe din Romania. Formația a sarbatorit, altfel, 18 ani de la inființare printr-un show memorabil, un concert sincer, nonconformist…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Rusia de agresiuni militare si ca se amesteca in alegerile din alte tari. Sunt cele mai dure cuvinte de pana acum ale sefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus ca nu dorește un nou „razboi rece” si nici o confruntare perpetua cu Rusia.…

- In cazul in care Ordonanta de Urgenta ce include modificarile fiscale anuntate de Guvern se va concretiza, PNL va depune o motiune de cenzura la adresa Executivului, din cate a anuntat in urma cu scurta vreme liderul principalului partid de opozitie, in plina sedinta a Cabinetului Tudose, practic. PNL…

- Fortele de securitate libaneze au dejucat in urma cu cateva zile un atentat impotriva prim-ministrului tarii, Saad Hariri, care a demisionat sambata si a denuntat un complot vizand asasinarea sa, a informat postul de televiziune Al Arabiya.

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a raspuns lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele l-a atacat dur pe Calin Popescu Tariceanu, despre care a zis ca este obsedat de tema justiției, iar aceasta obsesie a aparut dupa ce procurorii l-au deferit justiției. "In Romania nu exista stat paralel sau canale subterane.",…

- Președintele comisiei economice, industrii și servicii lanseaza un atac dur la adresa premierului Mihai Tudose. Senatorul PNL Daniel Zamfir sustine ca intreg "razboiul" pe care prim-ministrul il declarase recent nu este altceva decat o forma de santaj pe care Tudose ar fi aplicat-o in lupta lui cu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a intarit atacul lansat recent la adresa presedintelui Klaus Iohannis si sustine ca seful statului demonstreaza ca este beneficiarul direct al sistemului paralel constituit in Romania....

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut un atac dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis, despre care a afirmat ca, pentru a avea o sansa la al doilea mandat, urmareste „conducerea Romaniei cu catuse, dosare fabricate si alegeri masluite“.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat in cadrul unei emisiuni la postul Antena 3, ca il ingrijoreaza atitudinea unor ambasadori ce „vorbesc numai de coruptie” si nu vad „lipsa unei justitii corecte, echilibrate”.

- Ultimele iesiri publice ale lui Klaus Iohannis i-au scos din sarite pe liderii coalitiei de la putere. Mai intai, seful PSD, Liviu Dragnea a spus ca nu va mai merge la Palatul Cotroceni, la investirea noilor ministri. Acum, a venit randul lui Calin Popescu Tariceanu sa-l ignore pe Iohannis.Citește…

- Tariceanu a afirmat ca in sedinta ALDE s-a discutat despre necesitatea de a afirma in continuare dorinta de a mentine actuale coalitie si a acorda sprijinul Guvernului, precum si despre remanierea propusa de premier. El a mai spus ca este dreptul premierului de a decide remanierea Guvernului si ca era…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara, și a subliniat ca formațiunea pe care o conduce "nu va accepta ca DNA sa faca Guvernul Romaniei așa cum ii convine". …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca partidul sau a luat o decizie in urma cu doua saptamani prin care sprijinul politic pentru ministrul Viorel Ilie este mentinut și ca formațiunea isi mentine aceasta pozitie, in ciuda solicitarii premierului Tudose ca miniștrii cu probleme…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, partidul care sustine guvernarea, a anuntat ca nu renunta la ministrul Viorel Ilie pentru care DNA a cerut urmarirea penala. Premierul Mihai Tudose, a declarat acum doua zile ca exista in Guvern ministrii cu probleme de imagine pe care ar vrea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa propuna remanierea unui ministru, daca o considera necesara. El a aratat ca la nivelul ALDE a fost luata în discuție, joi, necesitatea ca partidul sa-și afirme în…