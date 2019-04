Tăriceanu: Iohannis foloseşte referendumul pentru a fura startul la prezidenţiale Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat sambata ca presedintele Klaus Iohannis foloseste referendumul pentru ''a fura startul'' in cursa pentru alegerile prezidentiale. "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi. El si-a motivat absenta de la consultarile cu seful statului pe tema situatiei din Justitie prin faptul ca exista intre ei ''diferente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi. El si-a motivat absenta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest a declarat pentru un post de televiziune central ca referendumul pe Justiție convocat de președintele Klaus Iohannis este doar unul consultativ pentru cetațenii Romaniei. Astfel, potrivit liderului PSD, Klaus Iohannis…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga, daca va candida. "Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata, la Constanta, ca alianta PSD - ALDE isi doreste ca, la alegerile prezidentiale din acest an, sa aiba un candidat care sa dea structurii politice maximul de sanse, pentru ca, odata intrat in turul doi, acest candidat sa il poata invinge…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la Parlament, ca Liviu Dragnea „pleaca cu prima sansa” la alegerile prezidentiale, deoarece este presedintele PSD si, de regula, liderul partidului este candidatul pentru un mandat Palatul Cotroceni. „Este o decizie care se ia in coalitie(daca va fi un candidat…

- Informatia privind candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la viitoarele alegeri prezidentiale vine in contextul intalnirilor pe care liderul ALDE l-ar fi avut in ultima perioada cu presedintele Klaus Iohannis. Presa centrala a scris in ultimele zile ca Iohannis s-a intalnit si a negociat cu liderul…