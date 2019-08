Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a criticat sambata lipsa de reactie a presedintelui Klaus Iohannis in cazul soldatului care a lesinat la Ziua Marinei, apreciind ca aceasta atitudine reprezinta "o dovada de netagaduit a incapacitatii presedintelui de a reactiona uman in orice situatie ar fi, cu exceptia cazului cand ii lipseste cuierul pentru palton".



"Scriam aici zilele trecute ca dl Iohannis nu se abate o virgula, cu sfintenie, de la randurile scrise de consilieri pe care le citeste in felurite ocazii si care sunt imediat postate pe site-ul Presedintiei. Nu mi-am imaginat,…