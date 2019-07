Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut ministrului de Interne si directorului STS ca cercetarile in cazul de la Caracal sa fie desfasurate cu maxima celeritate, asteptand la sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de marti o prima evaluare asupra situatiei, informeaza un comunicat transmis…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti va trebui sa se discute despre demisii "la nivel inalt", despre o reforma profunda a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), si nu despre bugetele unor institutii, transmite…

- Calin Popescu Tariceanu a scris, pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT de marți pentru ca Serviciul de Telecomunicații Speciale și SRI sa primeasca la rectificarea bugetara "sutele de milioane pe care le cer" și nu pentru a le pune in ordine."Este o zi trista!…

- „Președintele Romaniei va solicita in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 30 iulie a.c., o ancheta completa privind modul in care a acționat in acest caz fiecare instituție responsabila. In situația in care se va dovedi ca s-au luat masuri greșite sau cu intarziere,…

- Organismul anticoruptie al Consiliului Europei, GRECO, face referire la protocoalele clasificate incheiate intre Parchetul General si Serviciul Roman de Informatii in raportul de evaluare privind Romania facut public marti, a transmis AGERPRES un purtator de cuvant al CoE, ca reactie la o afirmatie…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, susține ca - in condițiile in care Viorica Dancila a scapat de lupta lui Liviu Dragnea cu “statul paralel” - acum premierul poate sa dea inapoi banii taiați de la instituții precum SPP, sa doteze Poliția și sa renunțe la “umflarea…