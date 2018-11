Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse Realitatea TV din justiție, denunțatorul lui Tariceanu ar fi fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vladescu.Vladescu le-ar fi furnizat informații anchetatorilor pentru a beneficia de o reducere a pedepsei. Sebastian Vladescu nu a putut fi contactat, pana la aceasta…

- Astfel, președintele Senatului trebuia sa mearga azi la Madrid, Spania, impreuna cu mai mulți lideri ai partidului, unde are loc congresul ALDE european. Tariceanu a decis sa nu mai participe la aceasta reuniune. Potrivi Romania TV, decizia președintelui senatului vine dupa ce aseara au aparut…

- Romanian Rhapsody, una dintre cele mai frumoase povești muzicale prezentate vreodata in Romania, se incheie Marți, 30 Octombrie, de la ora 19:00, la Muzeul Național Cotroceni. Turneul pianistei Mara Dobrescu, impreuna cu flautistul Matei Ioachimescu, a cucerit inimile iubitorilor de frumos din Cluj,…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri dimineata, in plenul Parlamentului European, unde se dezbate respectarea statului de drept in Romania, unul dintre subiecte fiind protestul de pe 10 august din Piata Victoriei. Premierul a transmis la Strasbourg ca ceea ce s-a intamplat la Bucuresti,…

- Compania aeriana Ryanair va anula, vineri, 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania. Greva din cele sase tari va afecta peste 30.000 de pasageri. La nivel european,…

- Ministerul de Externe avertizeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Belgia ca astazi sunt anuntate mai multe greve. Sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de protest la Bruxelles, unde va fi perturbata circulatia rutiera, inclusiv transportul in comun, in special in centrul…

- Subiectul haldei de zgura a fost readus in Consiliul Local Resita, in ideea preluarii acesteia de la TMK, a nivelarii terenului, acoperirii cu pamant si transformarii intr-o zona verde. La finalul discutiilor, primarul Ioan Popa a facut cateva precizari: „Halda de zgura eu o vad de vreo doi…