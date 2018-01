Tariceanu invoca o politica fiscala non-interventionista pentru anul in curs

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Liviu Dragnea a dezvaluit ca "programul de guvernare nu a suferit modificari importante", in urma ședinței coaliției, de la Palatul Parlamentului."A fost o intalnire necesara pentru a discuta despre programul de maine. Doamna Dancila a prezentat fiecare membru propus pentru audierile de maine.…

- Chiar daca e duminica, parlamentarii Puterii, dar si actualii si posibilii viitori ministri au mers la Parlament. Alesii neamului de la PSD si ALDE au avut discutii in preziua votului de investitura pentru Cabinetul Dancila. De altfel, intrevederea – la care au participat liderii PSD si ALDE, dar si…

- Plenul Parlamentului convocat luni pentru investirea Cabinetului Dancila Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se întruneasca luni, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului Guvern.…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, însa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat înca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica…

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- Biroul Politic Central al ALDE, reunit vineri, a validat, prin vot, in unanimitate, lista cu propunerile de ministri din partea acestei formatiuni politice pentru Cabinetul Dancila, dintre cei patru membri ai Guvernului Tudose urmand sa fie inlocuit doar ministrul Energiei, Toma Petcu, cu deputatul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, in care precizeaza ca oamenii politici de atunci au dat dovada de intelepciune, trecand peste toate neintelegerile, actiunea lor politica fiind un exemplu pentru acum. „In urma cu 159 de ani, romanii…

- Pe masura ce se raspandeste anuntul trecerii la cele vesnice a senatorului UDMR, din sfera politica apar tot mai multe reactii. Declarandu-se “intristat” de vestea plecarii intre cei vii a lui Verestoy Attila, “unul dintre cei mai longevivi membri ai Parlamentului Romaniei”, premierul interimar Mihai…

- Dupa ce premierul desemnat Dancila si liderul PSD-ului au discutat cu reprezentantii UDMR, liderul Uniunii a anuntat ca “e mult prea devreme” pentru a spune cum anume va vota formatiunea pe care o conduce. Kelemen Hunor a explicat in prima faza ca s-a discutat, printre altele, despre chestiunea descentralizarii,…

- Dupa discutiile avute marti dimineata cu Liviu Dragnea, ministrul Finantelor a dat de inteles ca nu s-ar teme ca ar putea din schimbat de la sefia MF, in Cabinetul Dancila. Pana sa ajunga sa dea explicatii in fata senatorilor din Comisia economica, alaturi de sefa ANAF, pe tema Declaratiei 600, care…

- In conditiile in care liderul Uniunii spusese deja ca formatiunea nu ia in calcul o astfel de varianta, dar si admitand ca nu a discutat cu PSD despre eventuala cooperare a UDMR-ului la guvernare, Calin Popescu Tariceanu si-a spus punctul de vedere pe acest subiect. “Consider ca ar fi oportuna cooptarea…

- Admitand in prima faza ca “ia in calcul” varianta de a reveni la conducerea Ministerului Educatiei, in contextul in care, dupa cum se stie, numele sau a fost intens vehiculat ca varianta de ministru in Cabinetul Dancila, in locul lui Liviu Pop, Ecaterina Andronescu a mai facut o dezvaluire. Si anume…

- Marele caștigator al razboiului dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose a fost Calin Popescu Tariceanu, potrivit sondajelor de opinie. In timp ce social-democrații au pierdut procente pe fondul discuțiilor tensionate care au culminat cu rasturnarea Guvernului, ALDE a crescut in intenția de vot.

- Apare un element nou in discursul PSD. A intrat oarecum fraudulos, lansat cu totul pe neasteptate de premierul Mihai Tudose. Nu a fost discutat intai cu conducerea partidului, cu Liviu Dragnea. Din moment ce s-a convocat de urgenta o sedinta CEx inseamna ca a cazut ca un trasnet. Mihai Tudose propune…

- Pe langa apelul facut la adresa colegilor din Coalitie, reprezentantii PSD-ului, acela de a se concentra pe “agenda cetateanului” si nu pe alte discutii nefolositoare, Calin Popescu Tariceanu a tinut sa declare public faptul ca nu este “nicio informatie directa” de la premier cum ca ar vrea sa faca…

- Este doliu in politica! Andrei Alexandru, fostul consilier al lui Nicolae Vacaroiu, a murit in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe...

- Daniel Dragomir a comentat scandalul interceptarilor facute de DNA asupra mai multor personaje politice, printre care Calin Popescu Tariceanu, Ecaterina Andronescu sau Eugen Teodorovici."Domnul președinte al Senatului a zis ca nu a fost anunțat, domnul Teodorovici la fel. Acest caz de poliție…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele ! Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca nici mai mult nici mai putin folosirea institutiilor statului in lupta politica, in timpul mandatului meu. Gresit ! Eu nu am folosit niciodata institutiile statului in lupta…

- In timp ce ASR Margareta, Custodele Coroanei, anunta ca va petrece Craciunul si Revelionul la Savarsin cu sotul si surorile sale, Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Calin Popescu Tariceanu s-a contrat dur cu reprezentanții Opoziției in plenul Senatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a facut, in urma cu cateva minute, cateva precizari referitoare tot la legile justiției. Acesta a punctat faptul ca este necesara, intr-o democrație, o lege clara, aplicabila, a raspunderii magistaților, dar și faptul ca, ”in orice democratie, Parlamentul…

- Liderul organizație liberale din Capitala, Cristian Bușoi, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, ca doar patrul liberali ai filialei sector 2 au plecat la ALDE. Migratorii nu mai activau oricum in partid, inca de dinainteai fuziunii PNL-PDL, iar aceștia fusesera radiați. Astfel, Bușoi a catalogat drept…

- Autor: ANDO [Nimic. 10 lei] Galerie: View the full image Revolutia fiscala View the full image Revolutia fiscala Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Ionuț Mișa

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, cu privire la protestele din tara, ca “în pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa întarim independenta justitiei”. “Fantezia celor care manifesta n-are probabil o limita”, a…

- Liderul confederatiei sindicale Carte Alfa, Bogdan Hossu, le-a trimis o scrisoare deschisa sefilor Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care semnaleaza situatia grava a angajatilor din Romaninia, cauzata de ordonanta "revolutiei fiscale", si cere ca legea de aprobare sau respingere…

- Dupa ce au salvat Bucureștiul și Romania, useriștii și-au indreptat atenția catre liberalii europeni: vor sa adere la ALDE. Nu este vorba despre partidul baștinaș condus de Calin Popescu Tariceanu ci despre formațiunea ”Alliance des democrates et des liberaux pour l’Europe” – respectiv familia liberalilor…

- Aflați pe poziții interne diametral opuse, Calin Popescu Tariceanu și parlamentarii USR ar putea ajunge colegi de partid european. Potrivit unor surse din partid, liderii USR pregatesc terenul pentru o aderare la ALDE, partidul european condus de belgianul Guy Verhofstadt, din care face pare și ALDE…

- Punerea sub sechestru a averii lui Liviu Dragnea l-a scos din tatani pe presedintele Senatului, care spune ca masura demonstreaza ca DNA ”face justitie selectiva”. Modul in care evolueaza dosarul TelDrum i-a risipit ultimele dubii lui Calin Popescu Tariceanu si l-au convins ca DNA e pe cai gresite.…

- La cateva ore de la declaratia facuta de catre al doilea om in stat, de la Parlament, opinia publica afla faptul ca procurorii anticoruptie cer Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari in privinta afirmatiilor lui Calin Popescu Tariceanu. In comunicatul DNA-ului se invoca, printre altele,…

- Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca, pe fondul prezentei la DNA a liderului PSD, sefa institutiei era prezenta, in cursul dupa-amiezii trecute, la o dezbatere pe legile Justitiei. Calin Popescu Tariceanu nu a scapat din ochi nici prezenta liderului PNL, Ludovic Orban, la dezbaterea organizata…

- Liderul ALDE a facut cunoscut acest aspect, la finele sedintei de luni a Coalitiei, cand s-a discutat pe marginea votului privind alegerea primarilor din doua tururi. Calin Popescu Tariceanu a explicat faptul ca ALDE sustine votul in doua tururi, in timp ce “colegii din PSD au o parere opusa” si ca…

- S-au aflat concluziile sedintei conducerii Patidului Social Democrat, desfasurate, vineri, la Baile Herculane, printre acestea si adoptarea -in unanimitate, din cate a precizat Liviu Dragnea – a unei rezolutii. Despre care seful PSD a sustinut ca “nu este o rezolutie indreptata impotriva lui Iohannis”.…

- La momentul de fata e sedinta la Curtea Constitutionala, la care este prezent si ministrul Justitiei. Este vorba despre o intrevedere a CCR in cadrul careia se analizeaza sesizarea depusa de catre al doilea om in stat, in dosarul “Insula Belina”. Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a decis…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- Facand referire la anuntata intentie a PNL-ului de a depune o motiune de cenzura la adresa actualului Cabinet, dupa modificarile aduse Codului Fiscal, Alina Gorgiu a tintu sa asigure pe toata lumea ca PNL-ul ar avea o solutie de premier, in cazul unei schimbari la Palatul Victoria. “In politica e ca…

- Pana sa debuteze sedinta de miercuri a Guvernului, devansata cu doua ore fata de programul anuntat initial, dar care, in cele din urma, a inceput cu peste o jumatate de ora intarziere, cateva sute de sindicalisti s-au adunat in Piata Victoriei. Este o manifestare anuntata de catre sindicalistii de la…

- Programul cu FMI a permis Republicii Moldova sa beneficieze de o perioada de stabilitate economica si financiara. Cresterea economica a revenit dupa criza anterioara, prognozele cresterii economice pe termen mediu sunt favorabile intre 3 si 5%, a declarat premierul Pavel Filip in

- Politica fiscala și vamala pentru anul 2018, aprobata saptamana trecuta in Parlament, care conține modificari in peste 130 de articole din 11 coduri si legi, cele mai multe in Codul Fiscal si cel Vamal, ar demonstra o lipsa de viziune, regres, abandonarea reformelor reale și o lovitura de imagine pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut, luni, sa nu fie intrebat el de ceea ce face Guvernul in ceea ce priveste chestiunile fiscal-bugetare si a punctat ca „rapiditatea“ luarii unor masuri nu ar fi o decizie inteleapta a Cabinetului Tudose.

- CHIȘINAU, 2 nov – Sputnik. Parlamentul Republicii Moldova a votat joi, 2 noiembrie, în prima lectura, cu majoritate de voturi Politica bugetar-fiscala și vamala pentru anul 2018. Conform documentului prezentat de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, marimea scutirilor personale…

- "Apreciez foarte mult decizia domnului Gheorghe Stefan de a se alatura echipei ALDE, este un om care si-a asumat o organizatie destul de grea atunci cand a preluat PNL Giurgiu. PNL dovedeste cu fiecare zi ca nu mai este acelasi partid in care ne-am regasit la un moment dat si eu si domnul Stefan,…

- Președintele Klaus Iohannis a solicitat, joi, coaliției de guvernare sa renunțe la politica fiscala promovata, avand in vedere ca aceasta genereaza "neincredere" și "incertitudine". "Solicit coaliției aflate la guvernare, PSD și ALDE, sa dea dovada…

- Parlamentul a votat in prima lectura politica fiscala și vamala pentru anul 2018. Documentul a fost susținut de majoritatea deputaților prezenți, noteaza Noi.md. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, politica fiscala și vamala pentru anul viitor include o prima etapa de armonizare a legislației…

- Reactie cat se poate de dura a primului om in stat, fata de recentele declaratii facute la adresa sa de catre presedintele Senatului. Incepand prin a nega afirmatiile lui Calin Popescu Tariceanu, liderul de la Cotroceni a facut o caracterizate a spuselor liderului ALDE, fara sa ii rosteasca numele,…

- AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire impactul masurilor de politica fiscala anunțate recent, atat din punct de vedere al costurilor generate la nivelul contribuabililor, cat si din punct de vedere al sustenabilitații bugetare.