- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit marți, la Washington, cu vicepreședintele SUA Mike Pence, pe care l-a invitat sa faca o vizita in Romania "pentru a se informa nemijlocit, intr-o țara din prima line a flancului estic al NATO, asupra

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, s a intalnit marti, 9 aprilie a.c., la Washington, cu Mike Pence, vicepresedinte SUA si presedinte ex officio al Senatului SUA si cu gen.lt. r Keith Kellogg, consilierul pentru securitate nationala al vicepresedintelui SUA. Potrivit unui comunicat…

- 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea NATO.Mike Pence a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Pence i-a mulțumit premierului Dancila pentru intenția de mutare a Ambasadei Romaniei la Ierusalim și a anunțat un turneu in Europa de Est, in cadrul caruia va vizita și tara noastra.

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in SUA, prim Ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu vice presedintele SUA, Mike Pence, in marja reuniunii AIPAC ce are loc la Washington, informeaza Biroul de Presa al Guvernului Romaniei. Discutiile s au desfasurat intr o atmosfera deschisa…

- Premierul Romaniei Viorica Dancila a avut o intrevedere cu vicepreședintele SUA, Mike Pence, in marja reuniunii AIPAC ce are loc la Washington. Potrivit unui anunț al Guvernului, discuțiile s-au desfașurat...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, ca vicepresedintele american Mike Pence va vizita Romania in prima jumatate a acestui an. Dancila a avut o discutie telefonica de jumatate de ora cu al doilea om din administratia de la Washington. Anuntul a fost facut de premierul roman in cadrul…

