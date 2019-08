Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca are datele care confirma blatul dintre premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis. Șeful ALDE a detaliat, dupa rupere coaliției cu PSD, ce a remarcat in comportamentul șefei din PSD.”Mi-a ridicat niște semne de intrebare. Daca nu ai incredere…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat duminica, la Racsa, unde si-a lansat campania de strangere de semnaturi si consultare „Alaturi de fiecare roman”, ca nu a luat in calcul o posibila iesire a ALDE de la guvernare. „Nu am luat in calcul acest lucru, nu am fost anuntati de catre partenerii…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca nu este de acord cu varianta remanierii, emisa de premierul Viorica Dancila, spunand ca in prezent Guvernul functioneaza din inertie si este nevoie de un gest puternic, de forta al sefului Executivului. “Nu sunt…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Bistrita, ca va avea, cel mai probabil luni, o discutie cu Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta pentru a incerca sa formeze o coalitie pentru sustinerea candidatului PSD la alegerile prezidentiale. ”Imi doresc o coalitie a celor trei partide…

- Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat ca se va intalni, luni, cu liderii Pro Romania și ALDE, respectiv Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu, pentru a discuta despre alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, o baga in ședința pe Viorica Dancila! El a declarat vineri ca, dupa Congresul PSD, conducerile celor doua partide din coalitie trebuie sa discute subiectul candidatului comun la alegerile prezidentiale."Fiecare partid isi face propria strategie,…