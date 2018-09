Tăriceanu, interceptări: Îşi alegeau ţinte politice. Interceptările au fost distruse Președintele Senatului susține ca a cerut Parchetului interceptarile si i s-a spus ca acestea au fost distruse. „Informatiile din aceste ascultari aveau, evident, si alti beneficiari, nu numai Parchetul. Acesta este un element care trebuie retinut. Partea cea mai neplacuta este ca, asa cum s-a vazut in foarte multe cazuri, cei de la DNA isi alegeau tinte politice tocmai pentru a demonstra eficienta luptei anticoruptie. Isi alegeau tinte ca sa deturneze atentia in momentul in care ei considerau ca DNA-ul e sub o anumita presiune publica, "hai repede sa scoatem un dosar cu un ministru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

