"A fost o placere sa ma intalnesc, in cadrul vizitei in Statele Unite, cu Mike Pence, vicepreședinte SUA și președinte ex-officio al Senatului SUA, dar și cu gen.lt.(r) Keith Kellogg, consilierul sau pentru securitate naționala. In discuțiile pe care le-am avut, am subliniat importanța aprofundarii cooperarii in cadrul parteneriatului strategic Romania-SUA și i-am facut vicepreședintelui SUA invitația de a efectua o vizita in Romania.

Totodata, ma bucur ca am avut prilejul sa discut cu Ted Cruz, senator republican pentru statul Texas, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2016.…