Stiri pe aceeasi tema

- „Cred ca daca presedintele doreste sa se informeze si sa aiba o discutie cu membrii Cabinetului, cu primul-ministru, sigur ca acest lucru poate fi considerat ceva foarte util. (...) Nu vreau sa fac polemica cu presedintele. De principiu, in conditiile majorarii consistente a salariilor si pensiilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comentat, vineri, desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General, declarand ca „lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare…

- Dobanzile mai mari practicate de bancile din Romania decat cele din statele dezvoltate din Europa au acoperit o inflatie mai mare, de 44% pe 10 ani, fata de 17% in Europa, a declarat, miercuri, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), la conferinta "Romanian Financial…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca in Anul Centenarului, Parlamentele din Romania și Republica Moldova vor putea, printr-un Act de Voința Naționala, sa ștearga granițele și sa realizeze din nou unirea Basabiei cu țara.”Aceasta ședința solemna n-ar trebui sa aiba pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi, ca raspuns la intrebarea daca se va organiza anul acest referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție, ca nu pot fi ignorate cele trei milioane de semnaturi ale cetatenilor care au solicitat intr-o initiativa legislativa acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vizitat marti, impreuna cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, si adjunctul ambasadorului Germaniei in Romania, Kai Hennie, societatile Airbus, IAR si Premium Aerotec de pe platforma Ghimbav.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Brasov, ca a discutat cu colegii din Biroul Permanent al Senatului despre organizarea unei sedinte de plen in care sa fie votate legile Justitiei, mentionand ca "unii trag cat pot ca sa lungeasca" procesul de adoptare a acestor acte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat judecatorilor de la Curtea Suprema o solicitare prin care contesta mandatul de supravegherea tehnica din dosar. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat instantei supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnica. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir.

- Inflatia trebuie inteleasa ca o crestere generalizata a preturilor, insa este un indicator foarte important, deoarece, cu cat majorarea preturilor este mai mare, cu atat puterea de cumparare a cetatenilor scade si, implicit, si nivelul de trai. Acest indicator este relevant si pentru investitii,…

- "Romanii au cheltuit prea mult anul trecut, cu speranta ca le vor creste substantial veniturile, dar rezultatul a fost doar o crestere economica bazata pe consum, care a sfarsit intr-o rata a inflatiei prea mare. Dovada sta puterea de cumparare din luna ianuarie, cea mica din ultimii ani. Iar pana in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este in favoarea pensiilor speciale in general, dar apreciaza ca exista anumite categorii care au nevoie in mod justificat de o astfel de pensie, cum ar fi zona Justitiei. „Exista anumite categorii care, dupa parerea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu "vede" ratiunile pentru ca Romania sa aiba o inflatie ridicata, exprimandu-si convingerea ca aceasta se va "domoli" pe parcursul anului, conform previziunilor BNR.

- Presedintele Senatului a fost reclamat ca in 2010 ar fi omis sa treaca in declaratia de avere o vacanta in Turcia, primita cadou. Vacanta, care a inclus si o croaziera cu un iaht de lux, ar fi fost oferita de fostul sef al ASF, Daniel Tudor, si sotia acestuia, fostul senator PNL, Doina Tudor. Legea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca majorarea salariilor poate sa duca la un puseu inflationist, dar daca ramânem cu salarii mici, sa nu mai jelim ca pleaca medicii, profesorii, muncitorii calificati.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat luni drept "foarte utila" solicitarea pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a facut-o ministrului de Externe, Teodor Melescanu, de a evalua ambasadorii si consulii Romaniei in perioada urmatoare, mentionand ca sunt o serie de ambasadori…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la întâlnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere joi cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Romania. Discutiile au vizat aspecte ale cooperarii bilaterale romano-sarbe, parcursul european al Serbiei si perspectivele…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au trimis o scrisoare catre Banca Centrala in care cer explicatii despre ce se intampla cu dobanzile si cu inflatia.

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au retras proiectul privind statutul Casei Regale din procedura legislativa. Tariceanu spune ca motivul tine de definirea statutului acestei, Casa Regala neputand fi un ONG, dar spera ca legea sa fie adoptata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, sambata, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, atat timp cat "procentul condamnarilor este mai ridicat decat cel al abuzurilor", Directia Nationala Anticoruptie este "pe...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, sambata, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, atat timp cat "procentul condamnarilor este mai ridicat decat cel al abuzurilor", Directia Nationala Anticoruptie este "pe plus".

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader responsabilitatea de a anunta ceea ce crede de cuviinta. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu are niciun fel de responsabilitate in chestiunea interconectarii sistemului de gaze Bulgaria - Romania - Ungaria si Austria si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, a precizat miercuri liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian.…

- Necunoscute sunt caile politicii! Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca exista, de la preluarea functiei de director SRI de catre Eduard Hellvig, "o schimbare de atitudine" la aceasta institutie, prin "revenirea la misiunea sa de baza". Reamintim ca este declarație surprinzatoare…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a relatat marti la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca o persoana care lucra la Cotroceni in 2005 si care acum este "parlamentar PNL" i-a vorbit despre faptul ca pe biroul presedintelui de la acea vreme a observat transcriptul…

- Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un semnal public ca indiferent de funcție, oamenii sunt obligați sa vina in fața comisiilor parlamentare.”Daca șefa DNA crede ca este mai presus de lege denota un comportament și o atitudine pe care eu nu pot…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca Birourile Permanente Reunite vor discuta, joi, despre infiintarea unei comisii de ancheta privind activitatea SPP, precizand ca trebuie elucidat care este aspectul implicarii politice a conducerii Serviciului.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat nemultumirile artistilor si ale altor categorii de liber-profesionisti. Presedintele Senatului a explicat ca daca functionarii publici vor sa castige mai mult decat o fac in sistemul public, atunci ar trebui sa migreze spre sistemul privat. In acelasi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru reprezinta "cea mai elocventa dovada ca statul paralel functioneaza". "Se incearca deturnarea votului cetatenilor", a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus sambata ca Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, condamnat joi de instanta suprema la opt ani de inchisoare cu executare, are, pana la condamnarea definitiva, "aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", transmite News.ro.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la SPP. In sedinta de Guvern de miercuri, premierul Viorica Dancila anuntase ca ea si membrii Cabinetului ei au renuntat la protectia asigurata de SPP.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis "sa continue sa fie avocatul statului paralel, intrucat in acest fel spera ca va obtine un al doilea mandat".Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile justiției: infrangere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca afirmatiile sefului statului de la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noul Guvern nu au decat "o pura valoare politica". "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca actiunile miliardarului american George Soros prin care "o minoritate galagioasa" doreste sa-si impuna punctul de vedere in pofida majoritatii reprezinta "un demers pervers". El a facut aceasta declaratie in contextul in care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului Klaus Iohannis ar trebui sa ia, macar acum, o pozitie fara echivoc referitoare la "influenta nefasta a sistemului paralel de putere asupra Justitiei". "Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la magistratii-acoperiti_1241983.html">cererea exprimata de Victor Alistar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare"."Japonia s-a luptat ani de zile sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. El a adaugat ca nu are informatii…