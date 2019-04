Tăriceanu îndeamnă la găsirea unei formule să funcţioneze şi UBER, şi firmele de taxi "Haideti sa gasim o formula in care cele doua sa fie complementare, intr-o competitie corecta din care sa castige in primul rand cetateanul. De la UBER asteptam garantii ca au soferi atestati si ca viata noastra este in siguranta in mainile lor. De la taximetria clasica asteptam sa aiba acelasi fel de raspuns rapid la observatiile noastre privitoare la soferi, masina, cursa, iar cei care nu rezista la o relatie buna cu clientul sa fie obligati rapid sa respecte regulile pe care singuri vi le-ati fixat. Nu uitati ca pe clientul vostru, fie al taximetriei clasice, fie al UBER, il intereseaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

