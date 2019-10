Tăriceanu începe să „toarne” din bucătăria Coaliției Calin Popescu-Tariceanu a participat la o sedinta a femeilor din ALDE organizata in statiunea Paltinis (judetul Sibiu).Liderul ALDE sustine ca a iesit de la guvernare pentru ca premierul Viorica Dancila nu a putut sa indeplineasca cateva dintre conditiile puse de ALDE, printre care reducerea numarului de ministri, de secretari de stat si de consilieri ai demnitarilor. „Analiza pe care eu am prezentat-o doamnei Dancila este una bazata pe optiunile a peste doua treimi din populatie, care considera ca in momentul de fata, Romania se indreapta intr-o directie gresita. Si i-am explicat ca, avand in… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

