- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic in cazul in care motiunea de cenzura va fi adoptata si a sustinut ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila. "Intotdeauna am sa prefer o formula politica unei…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat, pentru Antena 3, ca PSD a incercat sa produca o ruptura in interiorul ALDE printr-o ”agresiune fara seaman” și i-a avertizat pe social-democrați ca daca vor razboi, ALDE este dispus sa-l poarte. Fostul președinte al Senatului a apreciat ca tentativa PSD de a-l impune…

- “ Doamna Dancila ar trebui sa il dea urgent afara pe consilierul care nu i-a atras atenția ca ieșirea ALDE de la guvernare inseamna modificarea structurii politica a guvernului,” a declarat candidatul la Președinție Ramona Ioana Bruynseels.Reacția vine dupa ce ieri, fostul partener de guvernare…

- Antena 3 a dezvaluit ca formațiunea lui Calin Popescu-Tariceanu va ieși azi de la guvernare, urmand sa faca alianța cu partidul lui Victor Ponta, care a anunțat ca 6 parlamentari din PSD vor trece la Pro Romania. Postul de știri a anunțat ca decizia a fost luata de liderii ALDE imediat dupa intalnirea…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pune doua conditii pentru a ramane la guvernare: el sa fie candidatul unic al stangii la prezidentiale si Guvernul sa fie restructurat inainte de campania electorala, sustin surse politice pentru Adevarul. Dancila refuza. Premierul i-a transmis lui Tariceanu ca,…

- Calin Popescu Tariceanu, in direct duminica seara la Antena 3, a facut mai multe declaratii cu privire la alegerile prezidentiale, dar si la remanierea guvernului Dancila. Acesta a spus ca in eventualitatea in care nu va fi candidatul comun al aliantei PSD-ALDE, va cauta o alta formula de alianta, probabil…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, la Antena 3, in emisiunea Sinteza Zilei: I: Sunteți decis sa candidați la funcția de președinte al Romaniei? Da, acest lucru vi-l spun fara doar și poate, impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru.