Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in ultimele luni, cea mai importanta voce din PSD a anunțat ca prezidențiabilul coaliției de guvernare nu va fi unul comun cu ALDE. Viorica Dancila a declarat ca vrea ca, pana la finalul lui iulie sau inceputul lui august, PSD sa aiba candidatul la prezidențiale. Ea a precizat,…

- ​Viorica Dancila a anunțat, luni, ca va candida la șefia PSD la Congresul de la finalul lui iunie, însa nu va fi și candidatul partidului la prezidențiale. Întrebata, la Marius Tuca Show, daca se va înscrie în cursa pentrupreședinția PSd, Dancila a raspuns: „Cred ca…

- "Nu (candidez la prezidentiale – n.r.). Eu cred ca nu mai trebuie sa avem aceasta opinie ca seful partidului trebuie sa fie candidatul la prezidentiale. Pot sa ii fiu alaturi, pot sa organizez partidul. Eu cred ca nu trebuie sa mai mergem in aceeasi logica. Candidatul trebuie sa se bucure de popularitate.…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului.”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare."In ceea ce priveste…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri, la Antena 3, ca spera ca Klaus Iohannis sa nu mai castige un nou mandat la Cotroceni, precizand ca ALDE si PSD au decis sa aiba un candidat comun la Presedintie, iar dupa alegerile europarlamentare vor lua o decizie in functie de candidatul…

- "Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia dupa alegerile europarlamentare. Am fost intrebat si eu mereu. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie. Am devenit obsesia lui si activeaza toate instrumentele ca eu sa dispar, sa ma…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga, daca va candida. "Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam…