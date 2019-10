Stiri pe aceeasi tema

- 'Eu cred ca Sectia speciala, avand in vedere ca ea a functionat, ca atare, in subordinea DNA, functioneaza mai bine acum sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independentei justitiei. Si aceasta Sectie trebuie sa fie independenta si nu mai trebuie sa fie folosita…

- "Sigur ca și in trecut Mecanismul de Cooperare și Verficare care a funcționat in relația dintre Romania și Comisia Europeana, in numeroase randuri a cuprins erori. Erori de necunoaștere, erori de apreciere și așa mai departe și cred ca cei de la Comisie trebuie sa respecte ce inseamna legislație…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, miercuri, pentru data de 15 ianuarie, continuarea discutiilor asupra actiunilor formulate de Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de catre fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, i-a transmis o scrisoare președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, ii care ii reproșeaza acesteia maniera netransparenta in care a convocat plenul Consiliului de marți, solicitand explicații pentru „urgența” ședinței,

- Magistratul Gigel Marian Alexandru, fost candidat la functia de procuror general al Constantei, a primit unda verde din partea CSM pentru a prelua conducerea Urmaririi penale din cadrul Parchetului Curtii de Apel.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis delegarea magistratului…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sustine ca motivarea prezentata public de presedintele Klaus Iohannis pentru respingerea numirii Danei Garbovan in functia de ministru al Justitiei reprezinta „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei”.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute, joi, suspendarea din functie a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, potrivit Agerpres.Miercuri, Inspectia Judiciara a anuntat ca a dispus…

- Modificarile aduse codurilor penale, neconstitutionale Presedintele Klaus Iohannis a salutat decizia Curtii Constitutionale prin care au fost declarate neconstitutionale Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Seful statului critica coalitia PSD-ALDE pentru modificarile legislative…