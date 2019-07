Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea nu exclude sa se înscrie în cursa pentru Cotroceni, susținând ca ca face „toate clarificarile” saptamâna viitoare. „Saptamâna viitoare o sa-mi reiau activitatea, atât la primarie, cât și activitatea politica, și voi organiza…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu spune ca nu știe care este formula caștigatoare pentru PSD la prezidențiale, dar ca incearca sa fie optimist. Recunoaște ca președintele Klaus Iohannis are prima șansa pentru Cotroceni. „S-au declarat de centru-stanga cei din Pro Romania. In istorie, PSD a sustinut…

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…

- El a declarat, de la tribuna Congresului, ca Romania are nevoie de un presedinte puternic in contextul “vremurilor complicate din toata lumea”. “Va chem sa ducem la Cotroceni un presedinte adevarat, un presedinte al tuturor romanilor, nu doar al gastilor grupate in spatele sau, un presedinte care…

- Bogdan Chirieac: In ceea ce privește partidul dumneavoastra, veți avea un candidat unic la președinție sau veți insista acum pe ideea pe care ați avut-o acum cateva zile ca PSD și PRO Romania sa aiba un candidat comun la președinție? ”Ba chiar și ALDE puteți sa adaugați pe aceasta lista pentru…

- Pagina liderului USR Dan Barna a fost luata cu asalt de comentatori care cer alianței USR - PLUS sa il susțina in cursa de la alegerile prezidențiale pe președintele in funcție, Klaus Iohannis. Totul dupa ce, ieri, Barna admitea public ca a avut discuții aprinse cu Dacian Cioloș, liderul PLUS, privind…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat miercuri, la finalul ședinței Biroului Permanent Național, ca Mircea Draghici, urmarit penal de DNA intr-un dosar care vizeaza modul in care PSD a cheltuit banii primiți de la AEP, a demisionat din funcția de trezorier al partidului. De asemenea, Dancila a mai spus…

- UDMR va susține la consultarile de marți de la Cotroceni necesitatea unei noi Constituții, in care sa se prevada eliminarea ordonanțelor de urgența, astfel incat sa fie restabilita credibilitatea Parlamentului, potrivit Mediafax.„UDMR va susține la consultarile de marți de la Controceni ceea…