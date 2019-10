Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic in cazul in care motiunea de cenzura va fi adoptata si a sustinut ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila. "Intotdeauna am sa prefer o formula politica unei…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat luni ca preferinta sa este un guvern politic, dar ca o formula de guvernare constituita in jurul PSD nu i se pare una fezabila, pentru ca nu mai are sustinerea electoratului. "Eu prefer o formula politica, dar sigur ca acest lucru se va vedea mai…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca nu crede in varianta lansata de Victor Ponta, aceea a unui premier independent susținut de PSD, Pro Romania și ALDE. Tariceanu a spus ca, in mod normal, Klaus Iohannis nu va desemna un nou premier din partea unei coaliții formate in jurul PSD…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- "Nu putem sta la aceeași masa cu Calin Popescu Tariceanu, care este la fel de vinovat de situația actuala a Romaniei și deși incearca sa se sustraga astazi din Guvern, atacand guvernarea, parerea mea este ca este responsabil de ceea s-a intamplat in Romania, in ultimii trei ani de zile. Nu…

- Premierul merge cu Guvernul in Parlament, saptamana viitoare, pentru un vot de incredere. Ponta anunța ca nu sprijina un nou Executiv condus de Viorica Dancila Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Viorica Dancila, a anuntat, luni seara, ca saptamana viitoare va cere in Parlament votul de incredere…

- PNL nu va depune rapid motiune de cenzura, ci va astepta mai intai ca Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru votul de restructurare a Guvernului. Insa Dancila va trage de timp pana la startul campaniei electorale, cand PNL va avea interesul sa se mobilizeze pentru Klaus Iohannis, nu sa tranteasca…

- Premierul Viorica Dancila va susține miercuri seara, la Palatul Victoria, de la ora 20.30, o declarație de presa pe tema situației Guvernului, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu accepta niciun ministru propus de PSD și a cerut premierului sa mearga in Parlament pentru un vot de incredere.ALDE…