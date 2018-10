Tăriceanu: În condiţiile războiului politic total, România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului UE In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea cu succes a acestui mandat european.



"Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In condițiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE”, afirma Calin Popescu Tariceanu, susținand ca este nevoie ”acordul parlamentar privind statul de drept” propus de ALDE.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. In opinia lui, cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori in an electoral se inseala.

- "In condițiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE", afirma Calin Popescu Tariceanu, susținand ca este nevoie "acordul parlamentar privind statul de drept" propus de ALDE.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, vorbește intr-o postare pe rețelele de socializare despre faptul ca partidul sau a propus acel apel al ALDE la consens nu este un pas inapoi, ci este mai degraba un demers...

- Evenimentul are loc in cadrul vizitei de stat pe care Iohannis o efectueaza in perioada 14 - 17 octombrie in Republica Italiana. Seful statului este insotit la eveniment de sotia lui, Carmen Iohannis. La sosirea la Columna lui Traian, Klaus Iohannis si sotia lui au fost asteptati de autoritati locale…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, în cadrul careia va rosti o alocuțiune în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre România a Președinției rotative…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a subliniat vineri, la primirea unei delegatii a Comisiei Europene, ca Romania va exercita presedintia Consiliului UE intr-un context complex, marcat de multiple provocari care au un impact deopotriva asupra vietii cetatenilor si a guvernelor. Potrivit…

- Romania, pregatita sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene Ministrul Victor Negrescu: "În primul rând, aceasta presedintie a Consiliului UE nu va rezolva toate problemele noastre de zi cu zi. Presedintia la Consiliul UE nu face autostrazi, nu creste salariile, nu…