Stiri pe aceeasi tema

- O ordonanta de urgenta pentru a rezolva problema completurilor de cinci este "obligatorie", pentru ca este inacceptabil ca o sentinta judecatoreasca sa produca efecte diferite, a afirmat, joi seara, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Mi se pare inacceptabil ca o sentinta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi seara ca partidul sau si PSD isi doresc ca la finalul alegerilor prezidentiale de anul acesta sa-i spuna lui Klaus Iohannis "Auf Wiedersehen" si a adaugat ca pentru atingerea acestui obiectiv este utila o candidatura comuna. "Si noi, la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a lansat, luni seara, la Antena 3, un atac asupra constituirii si a completelor de 3 judecatori de la Curtea Suprema, sustinand ca „prin analogie, lucrurile sunt identice” cu situatia completelor de 5. In replica, judecatorul Bogdan Mateescu, membru CSM, sustine…

- „E un destin foarte special. Trebuie privit in sine și in context. Trebuie sa spun limpede: imi pare foarte rau ca nu mai e activ. Unde, cum, pe ce loc, nu conteaza, zic eu. Dar, pentru noi toți, era bine sa continue sa fie activ. Este un om talentat. (...) Imi pare rau ca nu este activ. Sa…

- Completele de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat, luni, toate procesele aflate pe rol, in contextul in care nu au fost trase la sorti noile complete de judecata, asa cum a cerut Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Judecatoarea Camelia Bogdan a sustinut ca va ataca…

- ”In mod cert e o situație politica din ce in ce mai angrijoratoare in țara. In cazul lui Iohannis pare ci este mai degraba o problema medicala. Mie greu sa cred cum poate sa fie atat de ridicol, sa spuna niște minciuni cu atata nonșalanța. Ma refer la acea afirmație cum ca Senatul ar fi amanat pana…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, afirma ca nu este de acord cu ideea lansata de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, cu privire la limitarea la 5 ani a dreptului de munca in strainatate."In nicin caz nu suntem de acord cu o astfel de propunere. Dreptul de a munci in…

- Curtea Suprema a amanat luni, pentru 21 ianuarie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.