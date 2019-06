Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune despre declarația liderului PSD Liviu Dragnea, legata de o eventuala candidatura la prezidențiale, ce va fi anuntata duminica seara, dupa incheierea alegerilor europarlamentare, ca este convinsa ca va exista o discuție in partid. Dancila a fost intrebata, la Bacau, despre…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare."In ceea ce priveste…

- "In ceea ce priveste candidatura la prezidentiale, am sa va dau un raspuns din ala care stiu ca va place, va innebuniti dupa el - nici nu confirm, dar nici nu infirm, urmeaza ca, dupa alegerile pentru Parlamentul European, asa cum am spus de nenumarate ori, sa facem o analiza interna si, sigur, si…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut membrilor formatiunii pe care o conduce sa arate, prin rezultatul alegerilor europarlamentare, ca ALDE este o forta. „Daca vreti sa obtinem un...

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a vorbit la Botoșani, despre posibilitatea ca PSD sa aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale."Va doresc sa aveți succes. Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu a participat la nicio discutie privind parcursul din Senat al solicitarii DNA privind incuviintarea inceperii urmarii penale in cazul sau "pentru a nu se putea invoca vreo interventie" a sa. "Comisia juridica e independenta,…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Tariceanu, a declarat joi, intr-un interviu, ca este pregatit sa-si asume candidatura la alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului, urmand sa anunte o decizie concreta la finalul europarlamentarelor.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca in privinta alegerii primarilor in doua tururi de scrutin trebuie realizata "o discutie mai larga" la care sa participe toate partidele parlamentare. "Trebuie o discutie mai larga la care sa participe toate partidele…