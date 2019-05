Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca ar fi fost "utila" varianta restructurarii Executivului, avand in vedere ca "presedintele face acelasi joc de a bloca activitatea Guvernului"."Acest subiect tine aproape exclusiv de resortul premierului, care are responsabilitatea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca le-a solicitat senatorilor din Comisia juridica sa urgenteze elaborarea avizului in privinta cererii DNA de incepere a urmarii penale in cazul sau, mentionand ca este dispus in orice moment sa prezinte in plen punctul sau de vedere.…