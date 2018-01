Tăriceanu: IMPOZITUL pe venitul global rămâne! „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la PSD sa trecem in revista mai degraba angajamentele importante pe care le-am facut si pe care dorim sa le vedem transpuse in legislatie si masuri efective care sa fie adoptate. Nu vom lua masuri fiscale”, a declarat Tariceanu dupa sedinta conducerii ALDE. Calin Popescu Tariceanu a precizat ca impozitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

