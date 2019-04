Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a declarat sambata la Iasi ca isi doreste ca liderul PSD, Liviu Dragnea, „sa fie si sa ramana liber”, motivand ca in „nicio tara civilizata” cineva care „mobilizeaza” electoratul la alegeri nu ajunge sa fie condamnat pentru asta.

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, sambata la Iasi, ca isi doreste ca Liviu Dragnea sa ramana un om liber, intrebat daca PSD-ALDE va avea candidat unic, in cazul in care liderul social-democrat ar candida la alegerile prezidentiale, noteaza Mediafax. „Eu ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi. "Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi", a afirmat…

- O decizie in PSD privind candidatul la alegerile prezidentiale va fi luata dupa scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi seara liderul social-democratilor Liviu Dragnea, adaugand in context ca "Iohannis nu e greu de batut". "Eu banuiesc ca si la noi sunt multi pregatiti sa…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sâmbata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizând ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa scrutinul pentru PE din 26 mai, sa prezinte un candidat comun."Sigur…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, sambata, sa spuna daca va candida la alegerile prezidențiale, precizand ca sigur nu va candida la alegerile europarlamentare și ca a convenit cu Calin Popescu Tariceanu ca, dupa europarlamentare, sa prezinte un candidat comun."Sigur nu voi candida…