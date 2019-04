Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, organizeaza la Cotroceni consultari "formale" pe tema situatiei din Justitie, pentru ca decizia cu privire la organizarea unui referendum "deja a luat-o". "Demersul presedintelui este de a arunca…

- Bucuresti, 5 apr /Agerpres/ - Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justitie, pentru ca il considera o greseala care ar putea perturba tema alegerilor pentru Parlamentul European. Tariceanu a spus ca ar pune la un asemenea referendum o…

- M-a vizitat matinal, dupa o absenta motivata de junghiuri, profesorul pensionar, amicul meu de palavrageli din Sangeru. A venit cu intrebarea de mai sus. Daca-l stiu eu pe al treilea candidat la Cotroceni, cel care va castiga? Ce ti-a venit? Se bat deocamdata, oficial-neoficial, Iohannis si Dragnea.…

- Presedintele a intors, vineri, in Parlament bugetul de stat pe anul in curs. In acest sens, a adresat presedintilor celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, o cerere de reexaminare. Totul, in conditiile in care in prima faza, dupa, in 20 februarie, ce legea bugetului fusese trimisa…

- Presedintele PSD a afirmat despre seful statului ca nu a facut un singur lucru bun pentru tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau Romania si protejeaza in continuare statul subteran. 'Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat, vineri, intr-o conferinta de presa tinuta la Cluj-Napoca, la anuntul presedintelui Iohannis ca sesizeaza la CCR bugetul pe 2019, afirmand ca legea nnu are cum sa fie neconstitutionala, dar ca seful statului asa a ales sa faca politica.

- La cateva zile de cand premierul trimisese, o data in plus, la Cotroceni, solicitarea ca Lia Olguta Vasilescu sa fie numita in fruntea Ministerului Dezvoltarii si ca Mircea Draghici sa preia conducerea Ministerului Transporturilor, presedintele a anuntat, in cursul acestei dupa-amieze ca nu va da curs…