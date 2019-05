Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu i-am solicitat doamnnei prim-ministru niciun termen de gandire privind demisia, in conditiile in care domnia sa nu mi-a cerut demisia. A ramas ca acest subiect il vom aborda maine dimineata, la orele 09.30",a scris Toader.Ministrul Justitiei a discutat cu premierul, care i-a cerut…

- Presedintele ALDE Romania si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face apel la liberali, intr-o scrisoare deschisa transmisa duminica, sa il convinga pe presedintele Klaus Iohannis sa semneze revocarea din functie a procurorului general Augustin Lazar, ca forma de respect fata de cei care au murit…

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a comentat, in editia de joi seara, intentiile lui Tariceanu si Dragnea de a candida in alegerile prezidentiale de la finalul anului."S-a vazut cum se voteaza la prezidentiale in Romania, nu te duci tu ca si Calin Popescu Tariceanu, stai ca nu suntem in Nauru.…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES), Serghei Stanișev, a transmis miercuri ca ”liderii PES considera inghețate relațiile cu PSD” pana cand guvernul Romaniei iși clarifica angajamentul fața de statul de drept și urmeaza recomandarile Comisiei Europene, potrivit unui comunicat de presa…

- "O tara sacrificata de Dragnea, pentru Dragnea!", isi intituleaza cea mai recenta postare fostul presedinte Traian Basescu "Dragnea. Individul acesta este un cancer care trebuie indepartat urgent din corpul structurii de putere politica a tarii. In ultimii trei ani, nimic nu a fost mai important…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reacționat in contextul discursurilor ținute de liderii politici romani in cadrul ședinței solemne din Parlament, organizata pentru a marca 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și 70 de ani de existența a NATO, denunțand discursul duplicitar al PSD si jocurile…

- Apartenenta Romaniei la NATO trebuie fructificata prin consolidarea Formatului B9, menit sa asigure coeziunea flancului estic prin continuarea politicilor usilor deschise si mentinerea Marii Negre pe agenda aliata, a declarat marti presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la sedinta solemna…

- Biroul permanent al Senatului a respins luni solicitarea PNL de a dezbate în plenul de luni al forului legislativ cererea DNA de începere a urmaririi penale în cazul lui Calin Popescu Tariceanu. ​Ludovic Orban a declarat ca liderul ALDE „este prizonierul PSD”, pentru…