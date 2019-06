Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, miercuri, ca ALDE refuza “pactul” propus de Klaus Iohannis, pe care il acuza ca iși depașește atributele constituționale. “La consultarile pe care le-am avut, nu a facut nici cea mai mica mențiune in legatura cu acest subiect. Deturneaza sensul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Suceava, ca fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, are probleme pshihice pentru ca a anchetat oameni din frustrari personale. „Lipsa mecanismelor de control și echilibru ale instituțiilor democratice a facut sa apara…

- Tariceanu a precizat ca decizia asupra acestei candidaturi va fi "o hotarare politica care va angrena coalitia". "In momentul de fata, nu am luat aceasta hotarare, ea va fi o hotarare politica care va angrena coalitia - ca voi fi eu, nu stiu, vom vedea. Ma cunoasteti, ma voi pregati bine pentru finala…

- Președintele Senatului a reacționat imediat dupa achitare, la Antena 3. Calin Popescu Tariceanu declara, la Antena 3: "O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea e parțiala. (...) Presiunea publica i-a afectat pe toți cei din jurul meu. In același timp, am vazut cum s-au…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca procurorul general, Augustin Lazar, trebuia "sa dea socoteala" si "demis pentru faptele sale" si nu lasat sa se pensioneze. "Pentru ca postarea mea pe Twitter, conform careia Klaus Iohannis a cumparat tacerea lui Augustin Lazar cu o pensie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca seful statului, Klaus Iohannis, cumpara "cu o pensie grasa" tacerea procurorului general, Augustin Lazar. "Klaus #Iohannis cumpara...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, crede ca a fi anticomunist, dupa 30 de ani de la Revolutie, este ”putin perimat” si considera ca aceasta tema nu mai este una de actualitate in ziua de astazi, relateaza News.ro.Citește și: Calin Popescu Tariceanu face nota separata de PSD:…

- Julian Assange a dat dovada de nerecunostinta si lipsa de respect fata de Ecuador, in pofida faptului ca aceasta tara l-a primit in ambasada sa de la Londra din 2012, a declarat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Ecuadorului. "Prin furnizarea de informatii care falsifica adevarul,…