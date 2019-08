Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ALDE și Pro Romania par sa se fi angajat intr-o partida de ping-pong politic, cu declarații angajate la fileu și apoi atenuate la colțul mesei referitoare la o posibila „mare” alianța politica. La capatul zilei, a ramasa doar ceața: se prea poate sa fie, dar se prea poate sa nu fie!…

- Ponta a apreciat, la TVR1, ca la sedinta Comitetului Executiv National al PSD Viorica Dancila va fi desemnata drept candidatul la prezidentiale. El a adaugat ca dialogul va continua, "daca este cazul", adaugand ca un candidat sustinut de PSD, ALDE si Pro Romania va intra in turul II al alegerilor…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, ii raspunde extrem de dur fostului premier și actual europarlamentar Pro Romania, Mihai Tudose. Ministrul susține ca lucrarile la Autostrada A2 au fost anunțate public și se vor incheia pe 15 iunie conform graficelor și ca un fost premier ar trebui sa știe…

- Liderul interimar al PSD, Viorica Dancila, care si-a deschis de curand cont pe Facebook, scrie, vineri seara, un mesaj care se doreste a fi un raspuns dat presedintelui Klaus Iohannis la apelul acestuia adresat partidelor de a incheia un pact national pentru continuarea parcursului european al Romaniei.…